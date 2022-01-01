20 Dakikalık Sağanakta Yollar Göle Döndü

Birkaç araçta hasar olduğunu belirten Bilgin, "Bazı bölgelerde bodrumlara su dolmuş. Onun dışında önemli bir şey yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de sahada yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.