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İşte Ünlü Oyuncunun Gerçek Mesleği!

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle sevilen Esra Ruşan konuk olduğu bir programda asıl mesleğini açıkladı.

  1. Geçtiğimiz günlerde final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Esra Ruşan izleyicinin beğenisini kazandı. Hakkında çok fazla bilgi olmayan Ruşan, mesleğini ilk kez açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde final yapan Masumlar Apartmanı dizisinde iyi bir çıkış yakalayan oyuncu Esra Ruşan izleyicinin beğenisini kazandı. Hakkında çok fazla bilgi olmayan Ruşan, mesleğini ilk kez açıkladı.

  2. Uçak fobisi olduğunu anlatan Ruşan, ?Ben uçağa çok geç yaşta bindim ve benim hayalimde hostesler hep çok güzel giyinir, tırnakları güzeldir ve uçağı kullanabilirlerdi. Yani çocukken düşündüğüm şey şu; hem çok güzel giyiniyorlar yani neden hostes olmayayım ki? Elbette uçağa binince uçağı kullanmadıklarını öğrendim. Zaten zamanla bende uçak fobisi gelişti maalesef. Şimdi uçağa binince hostesin gözlerinin içine bakıp bir güven mekanizması kuruyorum? dedi.

    Uçak fobisi olduğunu anlatan Ruşan, ?Ben uçağa çok geç yaşta bindim ve benim hayalimde hostesler hep çok güzel giyinir, tırnakları güzeldir ve uçağı kullanabilirlerdi. Yani çocukken düşündüğüm şey şu; hem çok güzel giyiniyorlar yani neden hostes olmayayım ki? Elbette uçağa binince uçağı kullanmadıklarını öğrendim. Zaten zamanla bende uçak fobisi gelişti maalesef. Şimdi uçağa binince hostesin gözlerinin içine bakıp bir güven mekanizması kuruyorum? dedi.

  3. ?OYUNCULUK İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM?

    ?OYUNCULUK İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKTIM?

  4. Kariyer yolculuğunu anlatan Ruşan, "İstanbul Üniversitesi?nde öğretmenlik okuyordum ve

    Kariyer yolculuğunu anlatan Ruşan, "İstanbul Üniversitesi?nde öğretmenlik okuyordum ve

  5. 17 yaş gibi çok erken bir yaşta üniversiteye başlayınca ne okul şenliğine gidebiliyorsun ne de başka şeye çünkü yaşın tutmuyor. Dolayısıyla ben de çok sıkılıyordum çünkü üniversite hayatını bu kadar hayal edip bunu deneyimlemek canımı çok sıkmıştı" diye konuştu.

    17 yaş gibi çok erken bir yaşta üniversiteye başlayınca ne okul şenliğine gidebiliyorsun ne de başka şeye çünkü yaşın tutmuyor. Dolayısıyla ben de çok sıkılıyordum çünkü üniversite hayatını bu kadar hayal edip bunu deneyimlemek canımı çok sıkmıştı" diye konuştu.

  6. "Ne yapsam derken diksiyon kurslarına gittim en olmadı sunucu olurum dedim. Gittiğim yerin yanında da tiyatro kursu vardı Bakırköy?de. Onlar da bana ?Gel sen de? dediler ben de provalarına gidip gelip izlemeye başladım ve ?Sen girsene konservatuar sınavlarına? dediler" diye anlatan Ruşan, "El birliği ile beni sınava hazırladılar. Zaten bir tek Mimar Sinan Üniversitesi?ne sınava girmiştim. Bir de kazanacağımı asla düşünmüyordum ancak birinci aşamayı kazandım.

    "Ne yapsam derken diksiyon kurslarına gittim en olmadı sunucu olurum dedim. Gittiğim yerin yanında da tiyatro kursu vardı Bakırköy?de. Onlar da bana ?Gel sen de? dediler ben de provalarına gidip gelip izlemeye başladım ve ?Sen girsene konservatuar sınavlarına? dediler" diye anlatan Ruşan, "El birliği ile beni sınava hazırladılar. Zaten bir tek Mimar Sinan Üniversitesi?ne sınava girmiştim. Bir de kazanacağımı asla düşünmüyordum ancak birinci aşamayı kazandım.

  7. Ardından ikinci aşamayı da kazandım ve açıkladım aileme. Çünkü öğretmenlikte de son sınıftaydım ve ailemi bu duruma ikna etmek zordu. Derken bir şekilde ikna ettim ve girdim konservatuara? dedi.

    Ardından ikinci aşamayı da kazandım ve açıkladım aileme. Çünkü öğretmenlikte de son sınıftaydım ve ailemi bu duruma ikna etmek zordu. Derken bir şekilde ikna ettim ve girdim konservatuara? dedi.

  8. Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan,

    Ruşan, 1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan isim, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa başladı. Esra Ruşan,

  9. Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012?de Ustura Kemal, 2020?de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.

    Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide oynadı. 2012?de Ustura Kemal, 2020?de Masumlar Apartmanı dizileri kadrosunda yer aldı.

  10. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.

    Yeni projelerde yer almaya devam ediyor. Esra Ruşan, 1.68 cm boyunda ve 58 kilodur. 6 yıldır evli olduğu yönetmen Fatih Kızılgök ile Kasım 2020'de boşandı.