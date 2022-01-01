İşte Ünlü Oyuncunun Gerçek Mesleği!

"Ne yapsam derken diksiyon kurslarına gittim en olmadı sunucu olurum dedim. Gittiğim yerin yanında da tiyatro kursu vardı Bakırköy?de. Onlar da bana ?Gel sen de? dediler ben de provalarına gidip gelip izlemeye başladım ve ?Sen girsene konservatuar sınavlarına? dediler" diye anlatan Ruşan, "El birliği ile beni sınava hazırladılar. Zaten bir tek Mimar Sinan Üniversitesi?ne sınava girmiştim. Bir de kazanacağımı asla düşünmüyordum ancak birinci aşamayı kazandım.