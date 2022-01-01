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Hayalini Gerçekleştirdi!

Yardım haberleriyle sürekli gönülleri fetheden Gamze Özçelik, bir hayalini daha gerçekleştirdi.

  1. Yardım haberleriyle sürekli gönülleri fetheden Gamze Özçelik, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Batı Afrika'nın bir ülkesi olan Gana'da Hz. Fatıma (ra)'ın adını taşıdığı okul açtı. Kardeş okulu olarak açtırdığı eğitim yerine gelen çocuklarla beraber eğlenen Özçelik, o anları sosyal medyadan paylaştı.

    Yardım haberleriyle sürekli gönülleri fetheden Gamze Özçelik, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Batı Afrika'nın bir ülkesi olan Gana'da Hz. Fatıma (ra)'ın adını taşıdığı okul açtı. Kardeş okulu olarak açtırdığı eğitim yerine gelen çocuklarla beraber eğlenen Özçelik, o anları sosyal medyadan paylaştı.

  2. Radikal bir kararla oyunculuk ve oyunculuk sektörüne dair tüm her şeyi bırakıp hayatında yeni bir sayfa açan Gamze Özeçilk yaklaşık 3 yıldır başkanlığını yürttüğü Umuda Koşanlar Derneği ile yardımlardan yardımlara koşuyor.

    Radikal bir kararla oyunculuk ve oyunculuk sektörüne dair tüm her şeyi bırakıp hayatında yeni bir sayfa açan Gamze Özeçilk yaklaşık 3 yıldır başkanlığını yürttüğü Umuda Koşanlar Derneği ile yardımlardan yardımlara koşuyor.

  3. Kapı kapı dolaşan Gamze Özçelik, medyatik bütün ortamlardan da olabildiğince uzak durmaya çalışıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan buradanda takipçilerini yardımlara ve bağışlara teşvik eden Özçelik, ayrıca su kuyuları ve çeşitli ülkelerde medreseler açtırıyor.

    Kapı kapı dolaşan Gamze Özçelik, medyatik bütün ortamlardan da olabildiğince uzak durmaya çalışıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan buradanda takipçilerini yardımlara ve bağışlara teşvik eden Özçelik, ayrıca su kuyuları ve çeşitli ülkelerde medreseler açtırıyor.

  4. Son olarak Batı Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Gana'da kardeş okulu açtırdı. Adına Peygamber Efendimiz (SAV)'in kızı Hz. Fatıma'nın adını verdi.

    Son olarak Batı Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Gana'da kardeş okulu açtırdı. Adına Peygamber Efendimiz (SAV)'in kızı Hz. Fatıma'nın adını verdi.

  5. Yaşadığı sevinci bu görsellerle takipçileriyle paylaştı.

    Yaşadığı sevinci bu görsellerle takipçileriyle paylaştı.