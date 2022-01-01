Hayalini Gerçekleştirdi!

Yardım haberleriyle sürekli gönülleri fetheden Gamze Özçelik, bir hayalini daha gerçekleştirdi. Batı Afrika'nın bir ülkesi olan Gana'da Hz. Fatıma (ra)'ın adını taşıdığı okul açtı. Kardeş okulu olarak açtırdığı eğitim yerine gelen çocuklarla beraber eğlenen Özçelik, o anları sosyal medyadan paylaştı.