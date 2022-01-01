İstasyonlarda Pedal Çevirerek Telefon Şarjı Dönemi

Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Sen dış politikada bize ders veremezsin!
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'ye geliyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Bakan Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Bilim Kurulu üyesi Alper Şener 'henüz erken' diyerek uyardı!
Motorine büyük zam geliyor...
Motorine büyük zam geliyor...
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
2022 KPSS Lisans başvurusu yapamayanlar için son şans
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Yönetmelik çıktı... Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstleniyor
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Benzinde indirim pompaya yansıdı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
Kira artış oranı yüzde 300'e ulaştı
3 üniversite 151 akademik personel alacak
3 üniversite 151 akademik personel alacak
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
Bakanlık önünde kendisini ambulansa kilitlemişti: Bakan Koca ile görüştü
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
'Hekimlerimiz dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuştu'
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
Uzman çavuşu alkışlı protestoda yeni gelişme: 85 kişi ifade vermeye başladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
Sel 15 ili vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı, hayat felç oldu
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
İhbar üzerine harekete geçildi: e-Devlet şifresi isteyen yandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
Memur-Sen, Bakan Bilgin ile '3600'deki eksiklikleri' görüştü
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
SGK, kanser hastası doktora ilaç parasını faiziyle geri ödeyecek
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Toyota'nın Adapazarı fabrikasında 'çip' molası
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Haziran ayının ilk haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Benzinde 97 kuruş indirim oldu
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Bilgi edinme başvuruları e-Devlet'ten alınmaya başladı
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Öğretmenden meslektaşına hayat kurtaran müdahale
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere: Kavga etmek istiyorsunuz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Bakan Özer: Öğrencilerimizi bu sene yaz tatilinde de artık boş bırakmıyoruz
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Erdoğan: Türksat 6A'yı 2023 yılında uzaya fırlatacağız
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması

İstasyonlarda Pedal Çevirerek Telefon Şarjı Dönemi

Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor.

  1. Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonuna yerleştirilen sabit şarj bisikletleriyle yolculara pedal çevirerek telefonlarını ücretsiz şarj etme imkanı sunuluyor.

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonuna yerleştirilen sabit şarj bisikletleriyle yolculara pedal çevirerek telefonlarını ücretsiz şarj etme imkanı sunuluyor.

  2. Brüksel'deki Güney Tren İstasyonu'nda bulunan 4 adet sabit bisikletle pedal çevirerek elektrik üretilebiliyor.

    Brüksel'deki Güney Tren İstasyonu'nda bulunan 4 adet sabit bisikletle pedal çevirerek elektrik üretilebiliyor.

  3. Yolcular, bu bisikletlerle trenlerini beklerken pedal çeviriyor ve kendi elektriklerini kendileri üreterek telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlarını şarj edebiliyor.

    Yolcular, bu bisikletlerle trenlerini beklerken pedal çeviriyor ve kendi elektriklerini kendileri üreterek telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlarını şarj edebiliyor.

  4. Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor. Belçika ulusal demir yolu şirketi SNCB tarafından tren istasyonuna yerleştirilen şarj bisikletleri yolcuları da memnun ediyor. Tren beklerken telefonunu şarj eden yolculardan Clement Lokandja, uygulamayı çok pratik bulduğunu söyledi.

    Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor. Belçika ulusal demir yolu şirketi SNCB tarafından tren istasyonuna yerleştirilen şarj bisikletleri yolcuları da memnun ediyor. Tren beklerken telefonunu şarj eden yolculardan Clement Lokandja, uygulamayı çok pratik bulduğunu söyledi.

  5. Yoldayken telefonun şarjının bitebileceğini, bunun herkesin başına gelebileceğini belirten Lokandja, "Bazen burada treni beklemek için zaman geçiriyoruz ve birden telefonun şarjı bitebiliyor. Hem ücretsiz hem de önemli bir kurtarıcı. Çok iyi düşünülmüş. Telefonun şarjını doldurmasından da öte verdiği başka bir fayda daha var. O da spor yaptırması. Şu anda hem telefonumu şarj ediyorum hem de pedal çeviriyorum." ifadesini kullandı.

    Yoldayken telefonun şarjının bitebileceğini, bunun herkesin başına gelebileceğini belirten Lokandja, "Bazen burada treni beklemek için zaman geçiriyoruz ve birden telefonun şarjı bitebiliyor. Hem ücretsiz hem de önemli bir kurtarıcı. Çok iyi düşünülmüş. Telefonun şarjını doldurmasından da öte verdiği başka bir fayda daha var. O da spor yaptırması. Şu anda hem telefonumu şarj ediyorum hem de pedal çeviriyorum." ifadesini kullandı.

  6. Belçika'da yaşayan İgor Cassimiro adlı Brezilyalı yolcu da mekanizmadan memnuniyetini anlatırken üretilen elektriğin doğaya zarar vermediğini vurguladı.

    Belçika'da yaşayan İgor Cassimiro adlı Brezilyalı yolcu da mekanizmadan memnuniyetini anlatırken üretilen elektriğin doğaya zarar vermediğini vurguladı.

  7. Cassimiro, "Telefonumu şarj etmek için buraya koyuyorum ve çok iyi çalışıyor. Üstelik ücretsiz ve herkes ulaşabiliyor. Biraz da spor yapmak için de faydalanıyoruz. Aynı zamanda doğa için de çok iyi, doğaya zararı yok." diye konuştu. Mekanizmayla pedal çevirerek 230 volt ve 150 vata kadar elektrik üretilebiliyor.

    Cassimiro, "Telefonumu şarj etmek için buraya koyuyorum ve çok iyi çalışıyor. Üstelik ücretsiz ve herkes ulaşabiliyor. Biraz da spor yapmak için de faydalanıyoruz. Aynı zamanda doğa için de çok iyi, doğaya zararı yok." diye konuştu. Mekanizmayla pedal çevirerek 230 volt ve 150 vata kadar elektrik üretilebiliyor.

  8. Mekanizmayı üreten "WeWatt" adlı Belçikalı şirketin internet sitesindeki bilgilere göre, Brüksel'deki tren istasyonuna yerleştirilen mekanizmanın aynısından Belçika'nın Anvers ve Liege gibi kentlerindeki istasyonların yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde alışveriş merkezi, turistik mekanlar ve toplu ulaşım merkezleri gibi alanlarda da bulunuyor.

    Mekanizmayı üreten "WeWatt" adlı Belçikalı şirketin internet sitesindeki bilgilere göre, Brüksel'deki tren istasyonuna yerleştirilen mekanizmanın aynısından Belçika'nın Anvers ve Liege gibi kentlerindeki istasyonların yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde alışveriş merkezi, turistik mekanlar ve toplu ulaşım merkezleri gibi alanlarda da bulunuyor.