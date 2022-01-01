Bilim Meraklıları Ödüllerine Kavuştu

Çığ gibi büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festivalin son gününde GUHEM bahçesine kurulan stantları gezdi. Sergilenen teknoloji harikası ürünleri yakından inceleyen Başkan Aktaş, bilim meraklıları ile de sohbet etti. Science Expo'nun 2012 yılında bir şenlik olarak başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, 'Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve gençlerimizin açıkçası yoğun ilgisiyle her geçen gün çığ gibi büyüyen bir organizasyona dönüştü ve bu yıl 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı. Daha yüksek katma değerli ihracat için, daha yüksek teknoloji için, ülkemizin daha güzel yarınları için ben bu organizasyonu çok önemsiyorum. Ülkemizin muhakkak surette uzay ve havacılıkla alaka çok önemli hedefleri var ama Bursa özelinde biz bunun altını doldurmak, daha güzel şeylere imza atmak için çok heyecanlıyız, gayretliyiz. Bunun teminatı da 9. Science Expo'dur, GUHEM'dir, Bilim Teknoloji Merkezi'dir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim' dedi.