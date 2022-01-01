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Kadını Döven Saldırgana Kafa Attı

İstanbul Eminönü'nde, çorap satın almak isterken tartıştığı seyyar satıcı kadını dövüp ürünlerini tekmeleyen kişiye çevredekiler tepki gösterdi. Durumu uzaktan gören bir kişi, kadına yardım ettikten sonra saldırgana kafa attı.

  1. İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında seyyar satıcılık yapan kadın ile çorap alacağını söyleyen kişi arasında fiyat tartışması çıktı.

    İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında seyyar satıcılık yapan kadın ile çorap alacağını söyleyen kişi arasında fiyat tartışması çıktı.

  2. Çorap almak isteyen kişi, iddiaya göre fiyatta anlaşamayınca kadını hırsızlıkla suçladı ardından kolunu kıvırıp dövdüğü kadını iterek yere düşürdü.

    Çorap almak isteyen kişi, iddiaya göre fiyatta anlaşamayınca kadını hırsızlıkla suçladı ardından kolunu kıvırıp dövdüğü kadını iterek yere düşürdü.

  3. Kadının sattığı çorapları tekmeleyen saldırgan az ileriye giderek oturdu.

    Kadının sattığı çorapları tekmeleyen saldırgan az ileriye giderek oturdu.

  4. Çevredekiler saldırgana tepki gösterirken, olayı uzaktan gören bir vatandaş kadının yardımına gelip yerdeki çorapları topladı ardından yanına gittiği saldırgana kafa attı.

    Çevredekiler saldırgana tepki gösterirken, olayı uzaktan gören bir vatandaş kadının yardımına gelip yerdeki çorapları topladı ardından yanına gittiği saldırgana kafa attı.

  5. Kadına yardım eden kişi ile saldırgan arasında kavga çıkınca çevredekiler araya girdi.

    Kadına yardım eden kişi ile saldırgan arasında kavga çıkınca çevredekiler araya girdi.

  6. Bağrışmaları duyup gelen bir trafik polisi kavgayı sonlandırdı.

    Bağrışmaları duyup gelen bir trafik polisi kavgayı sonlandırdı.

  7. Dövülen seyyar satıcı kadın, olayı şöyle anlattı:

    Dövülen seyyar satıcı kadın, olayı şöyle anlattı:

  8. "Ben çorap satıyorum. Adam 4 lira verdi, çorabın 15 lira olduğunu söyledim. Sonra çorabı almadı bana 'hırsız' dedi.

    "Ben çorap satıyorum. Adam 4 lira verdi, çorabın 15 lira olduğunu söyledim. Sonra çorabı almadı bana 'hırsız' dedi.

  9. Ben ne hırsızlık yaptım ki, iki tane çorabı benden 4 liraya almaya çalıştı.

    Ben ne hırsızlık yaptım ki, iki tane çorabı benden 4 liraya almaya çalıştı.

  10. '15 liraya satıyorum' dedim, sonra benim kolumu tutup çevirdi. Bana vurdu, sonra polisler geldi.''

    '15 liraya satıyorum' dedim, sonra benim kolumu tutup çevirdi. Bana vurdu, sonra polisler geldi.''