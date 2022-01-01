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Tehlike Haritası Hazırlandı: Kentin Yüzde 16'Sı Afet Riski Altında

Trabzon'da Afet Risk Analiz Sistemi projesi kapsamında hazırlanan heyelan tehlike haritasına göre, kentin toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16'sının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi.

  1. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde riskli alanlar belirleniyor.

    Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde riskli alanlar belirleniyor.

  2. Türkiye'de en fazla heyelan görülen iller arasında yer alan Trabzon?da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) projesi kapsamında mevcut tehlike ve risklerin mekansal olarak nerelerde ve ne düzeyde olduğunun ortaya konulabilmesi amacıyla heyelan tehlike haritası hazırlandı.

    Türkiye'de en fazla heyelan görülen iller arasında yer alan Trabzon?da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından Afet Risk Analiz Sistemi (ARAS) projesi kapsamında mevcut tehlike ve risklerin mekansal olarak nerelerde ve ne düzeyde olduğunun ortaya konulabilmesi amacıyla heyelan tehlike haritası hazırlandı.

  3. Haritaya göre ilin toplam 4 bin 685 kilometrekarelik yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16?sına tekabül eden 750 kilometrekarelik alanının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi.

    Haritaya göre ilin toplam 4 bin 685 kilometrekarelik yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16?sına tekabül eden 750 kilometrekarelik alanının yüksek ve çok yüksek tehlikeli alan olduğu belirlendi.

  4. Kentte, 268 bin 460 yapıdan, 16 bin 392'sinin çok yüksek, 83 bin 220'sinin ise yüksek derecede, 64 bin 288 yapının orta derecede tehlikeli alanda kaldığı tespit edildi.

    Kentte, 268 bin 460 yapıdan, 16 bin 392'sinin çok yüksek, 83 bin 220'sinin ise yüksek derecede, 64 bin 288 yapının orta derecede tehlikeli alanda kaldığı tespit edildi.

  5. 104 bin 560 yapı ise düşük tehlikeli alan kapsamında yer aldı.

    104 bin 560 yapı ise düşük tehlikeli alan kapsamında yer aldı.

  6. ''KAZILARIN TAMAMI BİZE HEYELAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR'' Kırsalda gelişigüzel yapılan yol açma çalışmalarının heyelanları tetiklediğini belirten AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, şunları söyledi:

    ''KAZILARIN TAMAMI BİZE HEYELAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR'' Kırsalda gelişigüzel yapılan yol açma çalışmalarının heyelanları tetiklediğini belirten AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, şunları söyledi:

  7. ''Yapılacak olan imalatlar da yani konut ve bina çalışmalarında mutlak suretle biz teknik destek mühendislik hizmeti alınmasından yanayız. Vatandaşlarımız en azından belediyeye diğer illerde özel idarelere mutlaka müracaat ederek en azından afet riski olmayan alanlarda yapılaşmalarını yapmaları gerekiyor.

    ''Yapılacak olan imalatlar da yani konut ve bina çalışmalarında mutlak suretle biz teknik destek mühendislik hizmeti alınmasından yanayız. Vatandaşlarımız en azından belediyeye diğer illerde özel idarelere mutlaka müracaat ederek en azından afet riski olmayan alanlarda yapılaşmalarını yapmaları gerekiyor.

  8. Malum bizim bölgemiz dağınık yerleşime sahip. Dolayısıyla evler birbirinden bağımsız ve her eve yol açmaya çalışıyoruz. Yol açma çalışmaları neticesinde de doğayı kazıyoruz.

    Malum bizim bölgemiz dağınık yerleşime sahip. Dolayısıyla evler birbirinden bağımsız ve her eve yol açmaya çalışıyoruz. Yol açma çalışmaları neticesinde de doğayı kazıyoruz.

  9. Bu kazıların tamamı bize heyelan olarak geri dönüyor. Türkiye?de belki de en uzun kırsal yolu Trabzon?da, ama en çok da heyelan Trabzon?da.''

    Bu kazıların tamamı bize heyelan olarak geri dönüyor. Türkiye?de belki de en uzun kırsal yolu Trabzon?da, ama en çok da heyelan Trabzon?da.''

  10. ''VATANDAŞLARIMIZIN DAHA DUYARLI DAVRANMALARINI BEKLİYORUZ'' Haziran ayında kentte yağış miktarının fazla olduğuna değinen Kıratlı, ?Şimdi bu sezonda haziran döneminde konveksiyonel yağmurlar, ısınma ile beraber kısmi olarak bölgesel olarak yağışlarımız var. Gök gürültülü sağanaklar şeklinde. Bunlar da tabii ani bastırması neticesinde sel, su baskınlarına sebebiyet veriyor. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz? dedi.

    ''VATANDAŞLARIMIZIN DAHA DUYARLI DAVRANMALARINI BEKLİYORUZ'' Haziran ayında kentte yağış miktarının fazla olduğuna değinen Kıratlı, ?Şimdi bu sezonda haziran döneminde konveksiyonel yağmurlar, ısınma ile beraber kısmi olarak bölgesel olarak yağışlarımız var. Gök gürültülü sağanaklar şeklinde. Bunlar da tabii ani bastırması neticesinde sel, su baskınlarına sebebiyet veriyor. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz? dedi.