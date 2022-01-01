IE?nin son çıkan versiyonu IE 11 Windows 8.1 ile birlikte 17 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açıldı.

Öte yandan Eylül 2008'de, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir web tarayıcısı olan Google Chrome Microsoft Windows ile uyumlu sürümü yayımlandı. Daha sonra ise, Linux, macOS, iOS ve Android sürümleri geliştirildi. Bu dönemde, IE kullanıcıları, tarayıcıda hız ile ilgili problemler yaşamaya başladı ve ölçüm sitesi NetMarketShare?in sağladığı verilere göre, ilk defa 2016?da küçük bir yüzdeyle olsa da Google Chrome, IE?yi geride bırakmayı başardı.