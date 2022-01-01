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Meslek Liselilere Burs Desteği Başlıyor

Bursa?da bir ilki gerçekleştirerek kurduğu kooperatifle Mart ayından itibaren 3000 üniversiteli gence aylık 500 TL burs veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim dönemiyle birlikte 5000 meslek lisesi öğrencisine de aylık 300?er TL burs verecek.

  1. Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir ilki hayata geçirerek kurduğu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencisine aylık 500?er TL burs vermişti. Sanayi kenti olan Bursa?da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacıyla burs uygulaması meslek liselileri kapsayacak şekilde genişletildi. Toplam 5000 meslek lisesi öğrencisine aylık 300?er TL olarak belirlenen burstan yararlanacak öğrencilerin eğitim alacağı bölümler ise Büyükşehir Belediyesi?nin iş dünyası ile yaptığı ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendi. Buna göre Büyükşehir Belediyesi?nin burs desteğinden, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Burs başvuruları Eylül ayında yapılacak ve öğrenciler www.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

    Ana Kucağı Eğitim Merkezleri ile okul öncesi eğitimden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir ilki hayata geçirerek kurduğu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencisine aylık 500?er TL burs vermişti. Sanayi kenti olan Bursa?da sanayinin ihtiyacı olan ara eleman yetişmesini teşvik etmek amacıyla burs uygulaması meslek liselileri kapsayacak şekilde genişletildi. Toplam 5000 meslek lisesi öğrencisine aylık 300?er TL olarak belirlenen burstan yararlanacak öğrencilerin eğitim alacağı bölümler ise Büyükşehir Belediyesi?nin iş dünyası ile yaptığı ihtiyaçlar doğrultusunda belirlendi. Buna göre Büyükşehir Belediyesi?nin burs desteğinden, meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, bilişim teknolojileri, muhasebe ve finansman, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek içecek hizmetleri, metal teknolojisi, motorlu taşıtlar teknolojisi, moda tasarım teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, mobilya ve iç mekân tasarımı, tekstil teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri, gıda teknolojisi, matbaa teknolojisi, plastik teknolojisi, tarım alanı, metalürji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi ve gemi yapımı bölümlerini tercih eden öğrenciler yararlanabilecek. Burs başvuruları Eylül ayında yapılacak ve öğrenciler www.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

  2. Ülkemizin yarınlarına yatırım<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce de belediyelerin öğrencilere burs verdiğini ancak 2008 yılında CHP?nin başvurusu ile bu uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

    Ülkemizin yarınlarına yatırım
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce de belediyelerin öğrencilere burs verdiğini ancak 2008 yılında CHP?nin başvurusu ile bu uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlattı.

  3. Hem öğrencilere hem de ailelerine destek sağlamak amacıyla bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler neticesinde Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi?ni kurduk. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de tescil edildi. Peki buna belediye mi para aktaracak? Hayır. Kanunen bu mümkün değil. Belediyenin 8 tane ayrı iştiraki var, yine bu oluşuma çok sevinen iş insanları var. Dolayısıyla bu desteklerle bu yıl mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencimize 500?er TL burs vermeye başladık. Aynı uygulamayı 2022-2023 döneminden itibaren meslek liselerinde uygulamaya başlıyoruz. Bursa gibi 18 tane Organize Sanayi Bölgesi olan, binlerce önemli sanayi kuruluşu olan, bu ülkenin 60 yıllık rüyası olan TOGG?u da bünyesinde gerçekleştirilecek olan Bursa?mıza ve dolayısıyla ülkemize nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili bölümleri tercih eden 5000 öğrencimize 300?er TL burs vereceğiz. Bu desteği ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bizler gençlerimize bambaşka bir Bursa bambaşka bir Türkiye sunmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız? diye konuştu.

    Hem öğrencilere hem de ailelerine destek sağlamak amacıyla bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler neticesinde Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi?ni kurduk. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de tescil edildi. Peki buna belediye mi para aktaracak? Hayır. Kanunen bu mümkün değil. Belediyenin 8 tane ayrı iştiraki var, yine bu oluşuma çok sevinen iş insanları var. Dolayısıyla bu desteklerle bu yıl mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencimize 500?er TL burs vermeye başladık. Aynı uygulamayı 2022-2023 döneminden itibaren meslek liselerinde uygulamaya başlıyoruz. Bursa gibi 18 tane Organize Sanayi Bölgesi olan, binlerce önemli sanayi kuruluşu olan, bu ülkenin 60 yıllık rüyası olan TOGG?u da bünyesinde gerçekleştirilecek olan Bursa?mıza ve dolayısıyla ülkemize nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili bölümleri tercih eden 5000 öğrencimize 300?er TL burs vereceğiz. Bu desteği ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bizler gençlerimize bambaşka bir Bursa bambaşka bir Türkiye sunmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız? diye konuştu.