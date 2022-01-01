Meslek Liselilere Burs Desteği Başlıyor

Hem öğrencilere hem de ailelerine destek sağlamak amacıyla bu konu üzerinde yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, ?Ticaret Bakanlığı ile yoğun görüşmeler neticesinde Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi?ni kurduk. Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne de tescil edildi. Peki buna belediye mi para aktaracak? Hayır. Kanunen bu mümkün değil. Belediyenin 8 tane ayrı iştiraki var, yine bu oluşuma çok sevinen iş insanları var. Dolayısıyla bu desteklerle bu yıl mart ayından itibaren 3000 üniversite öğrencimize 500?er TL burs vermeye başladık. Aynı uygulamayı 2022-2023 döneminden itibaren meslek liselerinde uygulamaya başlıyoruz. Bursa gibi 18 tane Organize Sanayi Bölgesi olan, binlerce önemli sanayi kuruluşu olan, bu ülkenin 60 yıllık rüyası olan TOGG?u da bünyesinde gerçekleştirilecek olan Bursa?mıza ve dolayısıyla ülkemize nitelikli insan yetiştirmeyi hedefliyoruz. İlgili bölümleri tercih eden 5000 öğrencimize 300?er TL burs vereceğiz. Bu desteği ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım olarak görüyoruz. Bizler gençlerimize bambaşka bir Bursa bambaşka bir Türkiye sunmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız? diye konuştu.