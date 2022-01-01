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Görenler Gözlerine İnanamıyor!

Üç Kuruş ve Sefirin Kızı dizisinde performansıyla izleyiciden tam not alan yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yıllar önceki haliyle gündem oldu. Kaygılaroğlu'nun yıllar önce 140 kilo olduğu anlar sevenleri şaşırttı. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun yıllar içindeki değişimi ve son hali...

  1. Pis Yedili gençlik dizisnde canlandırdığı Can karakteriyle bilinen oyunculuk kariyerine adım atan Uraz Kaygılaroğlu yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor. gençlik yılalrında 140 kiloya kadar ulaşan Kaygılaroğlu doğru bir vbeslenme planı ve spor ile 64 kilo verip 76 kiloya kadar düştü.

    Pis Yedili gençlik dizisnde canlandırdığı Can karakteriyle bilinen oyunculuk kariyerine adım atan Uraz Kaygılaroğlu yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtıyor. gençlik yılalrında 140 kiloya kadar ulaşan Kaygılaroğlu doğru bir vbeslenme planı ve spor ile 64 kilo verip 76 kiloya kadar düştü.

  2. Kızıyla çekilmiş olduğu fotoğraflarla ve videolarla gündem olan oyuncu şimdi de gençlik fotoğraflarıyla da gündem oldu.

    Kızıyla çekilmiş olduğu fotoğraflarla ve videolarla gündem olan oyuncu şimdi de gençlik fotoğraflarıyla da gündem oldu.

  3. Oynadığı her diziyle en çok beğenilen oyuncular arasında yer alan yakışıklı oyuncu kilolu olduğu dönemlerde annesiyle ilgili itirafta bulunmuştu.

    Oynadığı her diziyle en çok beğenilen oyuncular arasında yer alan yakışıklı oyuncu kilolu olduğu dönemlerde annesiyle ilgili itirafta bulunmuştu.

  4. "ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN" <br> Her rolü için imajını tazeleyen oyuncu "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.

    "ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN"
    Her rolü için imajını tazeleyen oyuncu "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.

  5. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun çok konuşulan gençlik fotoğrafları...

    İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun çok konuşulan gençlik fotoğrafları...