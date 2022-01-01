"ZAYIFLA ARTIK ÖLECEKSİN"

Her rolü için imajını tazeleyen oyuncu "Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.