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Dişleri İnci Gibi Yapan Doğal Yöntemler!

Tüketilen besinlerinde ağız diş sağlığında etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar özellikle bitter çikolatanın diş beyazlığındaki olumlu etkisini anlattı.

  1. Dış görünüşü etkileyen gülüşlerin asıl sırrı beyaz ve sağlıklı dişlerdir. Bunun içince çocukluktan itibaren ağız ve diş bakımına önem vermek gerekir. Uzmanlar diş sağlığında en önemli noktanın ağız içi temizliği olduğunu vurguluyor. Tüketilen besinlerinde ağız diş sağlığında etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar özellikle bitter çikolatanın diş beyazlığındaki olumlu etkisini anlattı.

    Dış görünüşü etkileyen gülüşlerin asıl sırrı beyaz ve sağlıklı dişlerdir. Bunun içince çocukluktan itibaren ağız ve diş bakımına önem vermek gerekir. Uzmanlar diş sağlığında en önemli noktanın ağız içi temizliği olduğunu vurguluyor. Tüketilen besinlerinde ağız diş sağlığında etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar özellikle bitter çikolatanın diş beyazlığındaki olumlu etkisini anlattı.

  2. Diş beyazlığı her ne kadar bakıma dayalı olarak görülen sağlıksal bir süreç olarak görülse de aslında diş beyazlığında en etkin durum genetik yapıdır. Ancak genetiksel bu olumsuz durumun önüne geçebilmenin en basit yolu ise tüketilen besinlerdir. Besinlerin içerdikleri etkin maddeler diş yüzeyindeki plakları yeniler.

    Diş beyazlığı her ne kadar bakıma dayalı olarak görülen sağlıksal bir süreç olarak görülse de aslında diş beyazlığında en etkin durum genetik yapıdır. Ancak genetiksel bu olumsuz durumun önüne geçebilmenin en basit yolu ise tüketilen besinlerdir. Besinlerin içerdikleri etkin maddeler diş yüzeyindeki plakları yeniler.

  3. BİR PARÇA BİTTER ÇİKOLATA! İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önler.

    BİR PARÇA BİTTER ÇİKOLATA! İçeriğinde yüksek oranda polifenoller barındıran bitter çikolata diş yüzeyinde bakterilerin tabakalaşması önler.

  4. Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek bu faydayı elde edebilirsiniz.

    Ağız içindeki enfeksiyon riskini azaltan bitter çikolatadan günde bir parça tüketerek bu faydayı elde edebilirsiniz.

  5. FINDIK ÇİĞNE! Doğadaki en sağlıklı fındık içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitlerini barındırır. Bu maddeler hücreleirn hızla yenilenmesini sağlar.

    FINDIK ÇİĞNE! Doğadaki en sağlıklı fındık içeriğinde yüksek oranda E vitamini ve Omega-3 yağ asitlerini barındırır. Bu maddeler hücreleirn hızla yenilenmesini sağlar.

  6. Düzenli fındık çiğnemek diş etlerindeki yapının güçlenmesini sağlar. Öye yandan diş yüzeyindeki sarımsı tabakanın oluşmasını önler. Dişleri hem güçlendirir hem de parlatır.

    Düzenli fındık çiğnemek diş etlerindeki yapının güçlenmesini sağlar. Öye yandan diş yüzeyindeki sarımsı tabakanın oluşmasını önler. Dişleri hem güçlendirir hem de parlatır.

  7. ANİDEN YEMEKTEN KAÇININ! Dondurma gibi soğuk besinler diş plaklarını çatlatır. Bu yüzden uzmanlar dondurmayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketilmesini tavsiye etmez.

    ANİDEN YEMEKTEN KAÇININ! Dondurma gibi soğuk besinler diş plaklarını çatlatır. Bu yüzden uzmanlar dondurmayı buzluktan çıkarır çıkarmaz tüketilmesini tavsiye etmez.

  8. Mineyi zayıflatan buzlar ve buzlu yiyecekler diş kaybına bile neden olabilir.

    Mineyi zayıflatan buzlar ve buzlu yiyecekler diş kaybına bile neden olabilir.

  9. DİŞ FIRÇASI SEÇİMİNE DİKKAT! Sert fırçalar diş etlerinin kanamasına zamanla da içeriğinde enfeksiyon oluşma riskine yol açabilir. Bu yüzden yumuşak yapılı diş fırçaları uzmanlar tarafındna tavsiye edilir.

    DİŞ FIRÇASI SEÇİMİNE DİKKAT! Sert fırçalar diş etlerinin kanamasına zamanla da içeriğinde enfeksiyon oluşma riskine yol açabilir. Bu yüzden yumuşak yapılı diş fırçaları uzmanlar tarafındna tavsiye edilir.