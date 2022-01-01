Diş beyazlığı her ne kadar bakıma dayalı olarak görülen sağlıksal bir süreç olarak görülse de aslında diş beyazlığında en etkin durum genetik yapıdır. Ancak genetiksel bu olumsuz durumun önüne geçebilmenin en basit yolu ise tüketilen besinlerdir. Besinlerin içerdikleri etkin maddeler diş yüzeyindeki plakları yeniler.