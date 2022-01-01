Whatsapp'tan Rahatsız Etme Adımı

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME WhatsApp'tan mesaj düzenleme özelliği sonunda geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram'da sıklıkla kullanılan bu özelliğin BETA testleri başladı. Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak. Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.