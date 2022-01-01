Whatsapp'tan Rahatsız Etme Adımı
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj düzenleme için kolları sıvamıştı. Şirketin son olarak rahatsız etme modu için adım attığı bildirildi.
-
WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.
-
WhatsApp iOS 15 için yeni bir güncelleme yapıyor. Şirket rahatsız etme API'sini destekleyecek. Böylece telefonda rahatsız etme modu açıkken yapılan aramalar otomatik olarak sessize alınacak ama size bildirim olarak gösterilecek.
-
WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME WhatsApp'tan mesaj düzenleme özelliği sonunda geliyor. Özellikle şirketin rakibi Telegram'da sıklıkla kullanılan bu özelliğin BETA testleri başladı. Özelliğin yapısına göre gönderilen mesajları kısa bir süreliğine değiştirilebilecek. Böylece aynı mesajı tekrar göndermeye gerek kalmayacak. Mesaj düzenleme özelliği şimdilik Android'de test ediliyor ancak iOS ve masaüstü sürümlerde de kısa süre içerisinde testlerin başlayacağı tahmin ediliyor.
-
WhatsApp'tan rahatsız etme adımı (WhatsApp tüm güncellemeler) - 4 GRUPLARDAN SESSİZCE AYRILMAK WhatsApp'ta gruplar hayat kurtarsa da çoğu zaman insanları istemedikleri muhabbetlere maruz bırakıyor. Gruptan çıkmak istediğiniz zaman ise herkes bunu görüyor. WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.
-
SESLİ ARAMALARDA KATILIMCI SAYISI ARTTI WhatsApp Topluluklar güncellemelerini sırayla yayına alıyor. Şirketin yaptığı son hamle ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu. Artık WhatsApp'ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.