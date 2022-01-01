Hastaneye Kaldırıldı!
Ünlü komedyen Okan Bayülgen rol aldığı tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Bayülgen apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
58 yaşındaki şovmen ve komedyen Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu. Bayülgen rol aldığı "Amedeus" tiyatro oyunu öncesi öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen komedyenin bütün tetkikleri yapıldı.
-
SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bayülgen'in evinde 1 gün dinlendikten sonra tekrar işe döndüğü öğrenildi.
-
Birçok sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'e "Okancığım çok geçmiş olsun", "Çok geçmiş olsun üstat" "Büyük geçmiş olsun Seviliyorsun Okan abi gibi geçnmiş olsun" yorumunda bulundu.
-
Ünlü şovmen ertelenen tiyatro oyunu hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca kendi eseri alan yazıp yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" oyunuyla Trump sahne'de izleyici karşısına çıkacak.
-