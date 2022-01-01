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Hastaneye Kaldırıldı!

Ünlü komedyen Okan Bayülgen rol aldığı tiyatro oyunu öncesi kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Bayülgen apar topar hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini korkutan komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  1. 58 yaşındaki şovmen ve komedyen Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu. Bayülgen rol aldığı "Amedeus" tiyatro oyunu öncesi öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen komedyenin bütün tetkikleri yapıldı.

    58 yaşındaki şovmen ve komedyen Okan Bayülgen sevenlerini korkuttu. Bayülgen rol aldığı "Amedeus" tiyatro oyunu öncesi öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen komedyenin bütün tetkikleri yapıldı.

  2. SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bayülgen'in evinde 1 gün dinlendikten sonra tekrar işe döndüğü öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Bayülgen'in evinde 1 gün dinlendikten sonra tekrar işe döndüğü öğrenildi.

  3. Birçok sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'e "Okancığım çok geçmiş olsun", "Çok geçmiş olsun üstat" "Büyük geçmiş olsun Seviliyorsun Okan abi gibi geçnmiş olsun" yorumunda bulundu.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'e "Okancığım çok geçmiş olsun", "Çok geçmiş olsun üstat" "Büyük geçmiş olsun Seviliyorsun Okan abi gibi geçnmiş olsun" yorumunda bulundu.

  4. Ünlü şovmen ertelenen tiyatro oyunu hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca kendi eseri alan yazıp yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" oyunuyla Trump sahne'de izleyici karşısına çıkacak.

    Ünlü şovmen ertelenen tiyatro oyunu hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca kendi eseri alan yazıp yönettiği ve rol aldığı "Harem Kabare" oyunuyla Trump sahne'de izleyici karşısına çıkacak.