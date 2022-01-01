Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na Af Geliyor

Polise yumruk atan vekil için fezleke hazır
Polise yumruk atan vekil için fezleke hazır
BRITA ile su masrafınızda yılda 2400 TL tasarruf edin!
BRITA ile su masrafınızda yılda 2400 TL tasarruf edin!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan 'üye' talimatı: Seçim öncesi seçimi kazanacağız
Erdoğan'dan 'üye' talimatı: Seçim öncesi seçimi kazanacağız
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi Genel Kurul'da
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Kaymakam çift hem evde hem de işte birbirlerine destek oluyor
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Bakan Bozdağ: Ergani savcısı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
189 kişilik yolcu uçağında tek başına seyahat etti
FED yeniden faiz artırdı
FED yeniden faiz artırdı
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
Geri itmeyi inkar eden Yunan vekilleri, Bakan Soylu'nun önerisi susturdu
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
Başhekimlikten 'kendini ambulansa kilitleyen şoför' açıklaması
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
THY'nin ismi değişiyor! Marka tescil için başvuru yapıldı
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
Erdoğan'dan 'enerji fiyatları' paylaşımı: Vatandaşları korumak için ciddi tedbirler aldık
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
TBB Başkanı Çakar: Kredilerin tahsilatı konusunda hiç bir sorun yok
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı
Motorine zam! Litresi 30 TL'ye dayandı

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na Af Geliyor

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'nın bir kısmı siliniyor.

  1. Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.

    Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. 14 maddelik teklifin 6 maddesi kabul edildi, bugün bitirilmesi bekleniyor. Teklife göre, sağlık borçlarının bir kısmı siliniyor. NTV ekibinden Özgür Akbaş canlı yayında teklifin ayrıntılarını aktardı.

  2. KİMLER YARARLANACAK? Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

    KİMLER YARARLANACAK? Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler yeni düzenlemeden yararlanacak. Bağ-Kurlular bu imkandan faydalanamayacak.

  3. Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

    Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

  4. 10 BİN TL ALTI BORÇLARIN TAMAMI SİLİNECEK Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

    10 BİN TL ALTI BORÇLARIN TAMAMI SİLİNECEK Borç tutarı 10 bin liranın altındaysa tamamı silinecek. Borcun yarısının 10 bin liranın altında olması halinde ise on bin liranın tamamı silinip, kalan kısmı tahsil edilecek.

  5. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunuyor. Düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 bin lira altı borcu bulunan 87 bin 103 kişi bulunuyor. Düzenleme ile 198 milyon 708 bin liralık alacağın 123 milyon 578 bin liralık kısmı affedilmiş olacak.

  6. Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.

    Borcunu peşin ödeyenler hakkında açılan davalar düşerken, borcunu taksitle ödeme yapmayı tercih edenler için de taksit ödemeleri bitinceye kadar davalar durdurulacak.