Saros Körfezi'nde Uğur Böceği İstilası
Edirne'nin turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Zararsız olsa da böcekler tatilcileri tedirgin ediyor.
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Edirne'nin Enez ilçesinde uğur böceği istilası yaşanıyor.
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Sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı.
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Özellikle Saros Körfezi'nde her yeri saran böcekler vatandaşları tedirgin etti.
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Zaman zaman yürümekte bile zorluk çeken vatandaşlar, uğur getirdiğine inanılan böceklerin ısırdığında çok can yaktığını belirtiyor.
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Söz konusu bölgede daha önce de benzer durum yaşanmıştı.
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Uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiği biliniyor.
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Uzmanlar, besin bolluğu nedeniyle yaşanan istilanın 1 hafta sürmesini bekliyor.