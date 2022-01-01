Ortak akıl vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sorunlarına ve gelişimine yönelik üretilebilecek her türlü TÜBİTAK, Erasmus, AB gibi proje ve hibe desteklerinde üniversitelerle ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Üniversitelerle belediye arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Aktaş, 'Belediyemizin ve üniversitelerimizin hizmet alanlarında ortak sempozyum, kongre, konferans, yarışma, eğitim vb. etkinlikler yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizdeki lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarından belediyemizin çalışanlarının faydalanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizin eğitim faaliyetleri ile akademik çalışmalarında ihtiyaç duyulan uygulama ortamına imkânlarımız dâhilinde destek vereceğiz. Yine ihtiyaç hâlinde uzman personellerin kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, iş birliği ve ortak akıl için son derece önemli. Belediyemizin ilgili birimleri üniversitelerimizin kültür, sanat, bilim ve spor öğrenci toplulukları ile beraber faaliyetlerde bulunabilecek ve etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmış olacak. Teknolojinin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılım sağlayabileceğiz. Sayın rektörlerime teşekkür ediyorum. İşbirliğinin Bursa?mız ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.