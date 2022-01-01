Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Bakan Özer'den yıl sonu mesajı
Eğitim yayımcılığı ve kitap-kırtasiye sektörünü temsil eden derneklerden ortak açıklama
Eğitim yayımcılığı ve kitap-kırtasiye sektörünü temsil eden derneklerden ortak açıklama
Sponsorlu İçerik
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Kirişci, 77,4 milyon destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Erdoğan'dan asgari ücret artışına yeşil ışık
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
Kirada zam sınırı yılan hikayesine döndü
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşayacak
Özel sektörde maaş zammı başladı
Özel sektörde maaş zammı başladı
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Öğretmene meslektaşlarından hayat kurtaran müdahale kamerada
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Türkiye'nin en ucuz ekmeği: Belediye zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Polise yumruk atan vekilin fezlekesi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu düşürecek olan da biziz
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Ankara'da sürpriz 'asgari ücret' görüşmesi
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Cerrahpaşa'dan 'cinsiyet değiştirme sırası' iddialarına açıklama
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Sağlık çalışanları ile ilgili teklif Genel Kurul'da kabul edildi
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
Okullarda 18 milyon öğrenci için yarın 'karne zili' çalacak
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
6-12 Haziran tarihleri arası koronavirüs verilerini açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru süresi uzatıldı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
Bozdağ: Aydeniz hakkındaki fezleke, önümüzdeki hafta TBMM'ye iletilmiş olur
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
'Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, asla hakim savcı olamazlar'
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuluyor
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu,Türkiye'de bulunan Suriyeli sayısını açıkladı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
12 eski kaymakam ve vali yardımcısı daha FETÖ'den tutuklandı
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Ev sahipleri sözleşmeleri 2 Temmuz'a öteliyor
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 emekli astsubay serbest
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 700 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'ü alacağız tereddüt yok
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
İş dünyası asgari ücret artışına hazır

Bursa İçin Güçlü İşbirliği

Bursa'da kentleşmeden çevreye, ulaşımdan kırsal hizmetlere kadar farklı alanlarda akademik temelli tespitler yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

  1. Bugüne kadar gerek üniversitelerin gelişimi gerekse de üniversiteli gençlerin yaşamını kolaylaştıracak pek çok projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversitelerin akademik gücünün kent yararına kullanılması için önemli bir işbirliğine gitti. Kentleşme, ulaşım, çevre, sağlık, spor, sosyal, kültür, gençlik, kırsal, tarımsal hizmetler ile afet yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında, ortak akademik temelli tespitler yapmak, proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan ile Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun imza attı.

    Bugüne kadar gerek üniversitelerin gelişimi gerekse de üniversiteli gençlerin yaşamını kolaylaştıracak pek çok projeye imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversitelerin akademik gücünün kent yararına kullanılması için önemli bir işbirliğine gitti. Kentleşme, ulaşım, çevre, sağlık, spor, sosyal, kültür, gençlik, kırsal, tarımsal hizmetler ile afet yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında, ortak akademik temelli tespitler yapmak, proje geliştirmek ve uygulamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan ile Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun imza attı.

  2. Ortak akıl vurgusu<br> Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sorunlarına ve gelişimine yönelik üretilebilecek her türlü TÜBİTAK, Erasmus, AB gibi proje ve hibe desteklerinde üniversitelerle ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Üniversitelerle belediye arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Aktaş, 'Belediyemizin ve üniversitelerimizin hizmet alanlarında ortak sempozyum, kongre, konferans, yarışma, eğitim vb. etkinlikler yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizdeki lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarından belediyemizin çalışanlarının faydalanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizin eğitim faaliyetleri ile akademik çalışmalarında ihtiyaç duyulan uygulama ortamına imkânlarımız dâhilinde destek vereceğiz. Yine ihtiyaç hâlinde uzman personellerin kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, iş birliği ve ortak akıl için son derece önemli.  Belediyemizin ilgili birimleri üniversitelerimizin kültür, sanat, bilim ve spor öğrenci toplulukları ile beraber faaliyetlerde bulunabilecek ve etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmış olacak. Teknolojinin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılım sağlayabileceğiz. Sayın rektörlerime teşekkür ediyorum. İşbirliğinin Bursa?mız ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

    Ortak akıl vurgusu
    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sorunlarına ve gelişimine yönelik üretilebilecek her türlü TÜBİTAK, Erasmus, AB gibi proje ve hibe desteklerinde üniversitelerle ortak hareket etmek istediklerini söyledi. Üniversitelerle belediye arasındaki işbirliğinin önemine değinen Başkan Aktaş, 'Belediyemizin ve üniversitelerimizin hizmet alanlarında ortak sempozyum, kongre, konferans, yarışma, eğitim vb. etkinlikler yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerimizdeki lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programlarından belediyemizin çalışanlarının faydalanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimizin eğitim faaliyetleri ile akademik çalışmalarında ihtiyaç duyulan uygulama ortamına imkânlarımız dâhilinde destek vereceğiz. Yine ihtiyaç hâlinde uzman personellerin kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, iş birliği ve ortak akıl için son derece önemli.  Belediyemizin ilgili birimleri üniversitelerimizin kültür, sanat, bilim ve spor öğrenci toplulukları ile beraber faaliyetlerde bulunabilecek ve etkinlik çeşitliliğine katkı sağlanmış olacak. Teknolojinin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için TEKNOFEST gibi teknoloji yarışmaları için ortak takımlar kurarak yarışmalara katılım sağlayabileceğiz. Sayın rektörlerime teşekkür ediyorum. İşbirliğinin Bursa?mız ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

  3. Topluma hizmet görevimiz<br> Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin içinde bulundukları şehrin ve toplumun ortak aklını temsil ettiğini söyledi. Üniversitelerin, eğitim-öğretim faaliyeti, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler, Ar-Ge faaliyetleri ve topluma hizmet gibi 3 temel görevi olduğunu ifade eden Kılavuz, 'Dolayısıyla toplumumuzun hayatına dokunup, onların hayatını kolaylaştırmak suretiyle topluma hizmet görevimizi ifa ediyoruz. Onun için belediyelerimizden gelen her türlü talebi istisnasız en ince detayına kadar yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Eğer bizim bilgi birikimimizle belediyenin fırsat ve imkanları bir araya gelirse bundan Bursa kazançlı çıkar, ülke kazançlı çıkar' dedi.

    Topluma hizmet görevimiz
    Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin içinde bulundukları şehrin ve toplumun ortak aklını temsil ettiğini söyledi. Üniversitelerin, eğitim-öğretim faaliyeti, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmeler, Ar-Ge faaliyetleri ve topluma hizmet gibi 3 temel görevi olduğunu ifade eden Kılavuz, 'Dolayısıyla toplumumuzun hayatına dokunup, onların hayatını kolaylaştırmak suretiyle topluma hizmet görevimizi ifa ediyoruz. Onun için belediyelerimizden gelen her türlü talebi istisnasız en ince detayına kadar yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Eğer bizim bilgi birikimimizle belediyenin fırsat ve imkanları bir araya gelirse bundan Bursa kazançlı çıkar, ülke kazançlı çıkar' dedi.

  4. Mevcudu kağıda döktük<br> Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan da imzalanan protokolle bugüne kadar var olan işbirliğini kağıda dökmüş olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Teknik Üniversitesi'ne ve öğrencilerine zaten her zaman destek verdiğini dile getiren Bayhan, bugüne kadar sağlanan destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

    Mevcudu kağıda döktük
    Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan da imzalanan protokolle bugüne kadar var olan işbirliğini kağıda dökmüş olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Teknik Üniversitesi'ne ve öğrencilerine zaten her zaman destek verdiğini dile getiren Bayhan, bugüne kadar sağlanan destekler nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

  5. Güzel işlere imza atacağız<br> Kuruluşunu 11 Mart'ta tamamlayan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun da çok genç bir üniversite olduklarının altını çizdi. Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile yapacakları ortak çalışmalarla Bursa?ya hizmet etmek istediklerini ifade eden Tosun, 'Bu yaptığımız protokol,  esas itibariyle toplumsal katkıyı en üst seviyeye çıkarabilmenin yolu olacak diye düşünüyorum.  Protokolün hepimiz için üniversitelerimiz için yerel yönetimler için şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

    Güzel işlere imza atacağız
    Kuruluşunu 11 Mart'ta tamamlayan Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Tosun da çok genç bir üniversite olduklarının altını çizdi. Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile yapacakları ortak çalışmalarla Bursa?ya hizmet etmek istediklerini ifade eden Tosun, 'Bu yaptığımız protokol,  esas itibariyle toplumsal katkıyı en üst seviyeye çıkarabilmenin yolu olacak diye düşünüyorum.  Protokolün hepimiz için üniversitelerimiz için yerel yönetimler için şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' diye konuştu.