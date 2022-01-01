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Yaz Boyu Düzenli Bunları Yerseniz...

vücut mevsimine göre bazı besinlere ihtiyaç duyar. Örneğin yaz aylarında sıvı oranı yüksek besinler vücudun vazgeçilmezidir. Peki Yaz meyveleri nelerdir? Yaz meyvelerinin faydaları...

  1. Sağlıklı beslenme vücut sağlığı için oldukça önemli kurallardan biridir. Bununla beraber değişen hava şartlarına uygun beslenmekte önemlidir. Çünkü hava sıcaklığı ile beraber vücudun direnci de değişir. Bunun için vücut mevsimine göre bazı besinlere ihtiyaç duyar. Örneğin yaz aylarında sıvı oranı yüksek besinler vücudun vazgeçilmezidir. Peki Yaz meyveleri nelerdir? Yaz meyvelerinin faydaları...

    Sağlıklı beslenme vücut sağlığı için oldukça önemli kurallardan biridir. Bununla beraber değişen hava şartlarına uygun beslenmekte önemlidir. Çünkü hava sıcaklığı ile beraber vücudun direnci de değişir. Bunun için vücut mevsimine göre bazı besinlere ihtiyaç duyar. Örneğin yaz aylarında sıvı oranı yüksek besinler vücudun vazgeçilmezidir. Peki Yaz meyveleri nelerdir? Yaz meyvelerinin faydaları...

  2. Yaz aylarında aniden artan sıcak havalar vücut basıncını etkiler. Bu yüzden uzmanların özellikle bu aylarda sıvı oranı yüksek besinlerin vücut basıncı için fayda sağlar. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan yaz meyveleri vücudun hem sıvı dengesini hem de ihtiyacı olan vitaminleri kolayca karşılar.

    Yaz aylarında aniden artan sıcak havalar vücut basıncını etkiler. Bu yüzden uzmanların özellikle bu aylarda sıvı oranı yüksek besinlerin vücut basıncı için fayda sağlar. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan yaz meyveleri vücudun hem sıvı dengesini hem de ihtiyacı olan vitaminleri kolayca karşılar.

  3. ARMUT Soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyonlar sadece kışın değil yazında görülebilir. Armut bu virüslere karşı bağışıklığı güçlendirir. Düzenli bir prosiyon tüketilen armut bağıiıklığın yenilenmesini ve yüksek ateş riskini azaltır.

    ARMUT Soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyonlar sadece kışın değil yazında görülebilir. Armut bu virüslere karşı bağışıklığı güçlendirir. Düzenli bir prosiyon tüketilen armut bağıiıklığın yenilenmesini ve yüksek ateş riskini azaltır.

  4. ERİK Çözücü ve asidik maddeler bakımından zengin olan erik kötü kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler bu yüzden tansiyona fayda sağlar.

    ERİK Çözücü ve asidik maddeler bakımından zengin olan erik kötü kolesterolü dengeler. Kan şekerini düzenler bu yüzden tansiyona fayda sağlar.

  5. KİRAZ A ve C vitaminleri bakımından zengin olan kiraz, ağız diş sağlığından böbrek sağlığına kadar birçok hstalığa şifa sağlar. Bunun dışında yapılan araştırmalarda kirazın baş ağrısı ve migran ataklarına doğal ilaç olduğu ortaya çıkarılmıştır.

    KİRAZ A ve C vitaminleri bakımından zengin olan kiraz, ağız diş sağlığından böbrek sağlığına kadar birçok hstalığa şifa sağlar. Bunun dışında yapılan araştırmalarda kirazın baş ağrısı ve migran ataklarına doğal ilaç olduğu ortaya çıkarılmıştır.

  6. KAYISI Posa bakımından zengin olan kayısı uzun süre tokluk hissi verir. Bu yüzden uzmanların gün içinde tüketilmesi gerektiğini vurguladığı besinlerden biridir. Bunun yanı sıra hazımsızlık ve şişkinlik gbii sağlık sorunlarını önler.

    KAYISI Posa bakımından zengin olan kayısı uzun süre tokluk hissi verir. Bu yüzden uzmanların gün içinde tüketilmesi gerektiğini vurguladığı besinlerden biridir. Bunun yanı sıra hazımsızlık ve şişkinlik gbii sağlık sorunlarını önler.

  7. İNCİR Potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan incir özellikle yaz aylarında cilt sağlığı için gereklidir. Ancak şeker oranı yüksek olduğundan şeker hastalarının uzmanlara danışarak tüketmesi gerekiyor.

    İNCİR Potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan incir özellikle yaz aylarında cilt sağlığı için gereklidir. Ancak şeker oranı yüksek olduğundan şeker hastalarının uzmanlara danışarak tüketmesi gerekiyor.

  8. ÜZÜM Oksidatif stresin azalmasını sağlayan üzüm serbest radikalli hücreleri vücuttan atar. Güçlü bir idrar söktürücü olan üzüm aynı zamanda bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

    ÜZÜM Oksidatif stresin azalmasını sağlayan üzüm serbest radikalli hücreleri vücuttan atar. Güçlü bir idrar söktürücü olan üzüm aynı zamanda bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

  9. ŞEFTALİ Lif bakımından zengin olan şeftali, kabızlık sorunu için en etkili doğal ilaçtır. Yapılan araştırmalarda düzenli tüketilen şeftalinin kanser hücreleri oluşumunun önüne geçtiği tespit eidlmiştir.

    ŞEFTALİ Lif bakımından zengin olan şeftali, kabızlık sorunu için en etkili doğal ilaçtır. Yapılan araştırmalarda düzenli tüketilen şeftalinin kanser hücreleri oluşumunun önüne geçtiği tespit eidlmiştir.

  10. KAVUN Karpuzdan sonra sıvı bakımın en yüksk olan besin kavundur. Ayrıca kavun potasyum bakımından zengindir. Potasyum maddesi vücudun gelişimi ve hücrelerin işlevselliği güçlendirir. Aynı zamanda da kavun sindirimi kolaylaştırır.

    KAVUN Karpuzdan sonra sıvı bakımın en yüksk olan besin kavundur. Ayrıca kavun potasyum bakımından zengindir. Potasyum maddesi vücudun gelişimi ve hücrelerin işlevselliği güçlendirir. Aynı zamanda da kavun sindirimi kolaylaştırır.

  11. ÇİLEK Yüksek oranda likopen madde içeren çilke bu yüzden doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan biridir. Antioksidan bağışıklık için olmazsa olmaz maddedir. Ancak yüksek oranda içerdiği protein çileğin alerjik reaksiyona sebep olabilir.

    ÇİLEK Yüksek oranda likopen madde içeren çilke bu yüzden doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan biridir. Antioksidan bağışıklık için olmazsa olmaz maddedir. Ancak yüksek oranda içerdiği protein çileğin alerjik reaksiyona sebep olabilir.

  12. KARPUZ Sıcak havalarda en çok tercih edilen meyvelerden biri olan karpuz, vücut sıcaklığını dengelemede oldukça etkilidir. Ayrıca sıcaklardan dolayı olumsuz etkilenen sinir sistemini de yenileyerek bayın fonksiyonlarını hızlandırır.

    KARPUZ Sıcak havalarda en çok tercih edilen meyvelerden biri olan karpuz, vücut sıcaklığını dengelemede oldukça etkilidir. Ayrıca sıcaklardan dolayı olumsuz etkilenen sinir sistemini de yenileyerek bayın fonksiyonlarını hızlandırır.