Yaz Boyu Düzenli Bunları Yerseniz...

Yaz aylarında aniden artan sıcak havalar vücut basıncını etkiler. Bu yüzden uzmanların özellikle bu aylarda sıvı oranı yüksek besinlerin vücut basıncı için fayda sağlar. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan yaz meyveleri vücudun hem sıvı dengesini hem de ihtiyacı olan vitaminleri kolayca karşılar.