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Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler!

Televizyon dünyasının en ünlü isimleri, genel anlamda halktan ve magazincilerden uzak olmayı tercih ediyor. Fakat bazı ünlüler ise halkın arasına karışmaktan çekinmiyor. İşte o ünlülerin toplu taşımalardaki anları...

  1. ESRA SÖNMEZER<br> Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındkai İran kedisini kaybetmenin acısıyla sarsılan Esra Sönmezer 20 yıl aradan sonra ilk kez toplu taşıma kullandı. Sönmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla yaptı.

    ESRA SÖNMEZER
    Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındkai İran kedisini kaybetmenin acısıyla sarsılan Esra Sönmezer 20 yıl aradan sonra ilk kez toplu taşıma kullandı. Sönmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla yaptı.

  2. MERYEM UZERLİ

    MERYEM UZERLİ

  3. MERT FIRAT

    MERT FIRAT

  4. ARDA TURAN

    ARDA TURAN

  5. ŞENAY AKAY

    ŞENAY AKAY

  6. NÜKHET DURU

    NÜKHET DURU

  7. YAVUZ SEÇKİN

    YAVUZ SEÇKİN

  8. DİDEM SOYDAN

    DİDEM SOYDAN

  9. KEREMCEM

    KEREMCEM

  10. CAN YILMAZ VE ZAFER ALGÖZ

    CAN YILMAZ VE ZAFER ALGÖZ

  11. HANDE ATAİZİ

    HANDE ATAİZİ

  12. EBRU YAŞAR

    EBRU YAŞAR

  13. DOĞUKAN MANÇO

    DOĞUKAN MANÇO

  14. ŞAHAN GÖKBAKAR

    ŞAHAN GÖKBAKAR

  15. TALAT BULUT

    TALAT BULUT

  16. SELDA BAĞCAN

    SELDA BAĞCAN