Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler!

ESRA SÖNMEZER

Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındkai İran kedisini kaybetmenin acısıyla sarsılan Esra Sönmezer 20 yıl aradan sonra ilk kez toplu taşıma kullandı. Sönmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla yaptı.