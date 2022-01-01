Toplu Taşıma Kullanan Ünlüler!
Televizyon dünyasının en ünlü isimleri, genel anlamda halktan ve magazincilerden uzak olmayı tercih ediyor. Fakat bazı ünlüler ise halkın arasına karışmaktan çekinmiyor. İşte o ünlülerin toplu taşımalardaki anları...
-
ESRA SÖNMEZER
Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındkai İran kedisini kaybetmenin acısıyla sarsılan Esra Sönmezer 20 yıl aradan sonra ilk kez toplu taşıma kullandı. Sönmezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Gidiyoruz. Çok zevkli!" notuyla yaptı.
-
MERYEM UZERLİ
-
MERT FIRAT
-
ARDA TURAN
-
ŞENAY AKAY
-
NÜKHET DURU
-
YAVUZ SEÇKİN
-
DİDEM SOYDAN
-
KEREMCEM
-
CAN YILMAZ VE ZAFER ALGÖZ
-
HANDE ATAİZİ
-
EBRU YAŞAR
-
DOĞUKAN MANÇO
-
ŞAHAN GÖKBAKAR
-
TALAT BULUT
-
SELDA BAĞCAN