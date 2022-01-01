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Güneş Sistemi'nin Dibinde 2 Süper Dünya Keşfedildi

Kendi kozmik mahallemize yakın bir yıldızın yörüngesinde dönen iki yeni muhtemel süper dünya keşfedildi. Yeni keşfedilen iki ötegezegen, sadece 33 ışıkyılı uzaklıkta olan ?HD 260655? adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor.

  1. Yakındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen 2 süper dünya keşfedildi. Süper Dünya, astronomide Dünya'nın kütlesinden daha büyük, fakat gaz devinden çok daha küçük olan bir güneşdışı gezegeni ifade ediyor.

    Yakındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen 2 süper dünya keşfedildi. Süper Dünya, astronomide Dünya'nın kütlesinden daha büyük, fakat gaz devinden çok daha küçük olan bir güneşdışı gezegeni ifade ediyor.

  2. TRT Haber'de yer alan bilgilere göre mevcut yaşam anlayışımız göz önüne alındığında, süper dünyaların yaşanabilir olması pek olası olmasa da, yıldız ve dış gezegenleri Dünya'ya en yakın çoklu dünya sistemleri arasında.

    TRT Haber'de yer alan bilgilere göre mevcut yaşam anlayışımız göz önüne alındığında, süper dünyaların yaşanabilir olması pek olası olmasa da, yıldız ve dış gezegenleri Dünya'ya en yakın çoklu dünya sistemleri arasında.

  3. "BU İKİ GEZEGEN KEŞİFLER İÇİN YENİ BİR TEST İMKANI SUNUYOR? MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astronom Michelle Kunimoto, "Bu sistemdeki her iki gezegen de yıldızlarının parlaklığı nedeniyle atmosferik çalışma için en iyi hedefler arasında sayılıyor." Bu gezegenlerin çevresinde uçucu, zengin bir atmosfer var mı? Su veya karbon bazlı türlerin işaretleri var mı? Bu iki gezegen gezegen, bu keşifler için harika bir test imkanı sunuyor? dedi.

    "BU İKİ GEZEGEN KEŞİFLER İÇİN YENİ BİR TEST İMKANI SUNUYOR? MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astronom Michelle Kunimoto, "Bu sistemdeki her iki gezegen de yıldızlarının parlaklığı nedeniyle atmosferik çalışma için en iyi hedefler arasında sayılıyor." Bu gezegenlerin çevresinde uçucu, zengin bir atmosfer var mı? Su veya karbon bazlı türlerin işaretleri var mı? Bu iki gezegen gezegen, bu keşifler için harika bir test imkanı sunuyor? dedi.

  4. Bugüne kadar, Samanyolu'nda 5 binden fazla ötegezegen doğrulandı ve astrobiyologlar Dünya, Venüs ve Mars gibi karasal veya kayalık dünyaları bulmakla yakından ilgileniyor.

    Bugüne kadar, Samanyolu'nda 5 binden fazla ötegezegen doğrulandı ve astrobiyologlar Dünya, Venüs ve Mars gibi karasal veya kayalık dünyaları bulmakla yakından ilgileniyor.

  5. TESS TELESKOBU ARAŞTIRMACILARIN EN BÜYÜK YARDIMCISI Büyüklük ve bileşim bakımından Dünya'ya benzer gezegenler bulmak, galaksinin başka yerlerindeki yaşam arayışı için önemli bir kaynak.

    TESS TELESKOBU ARAŞTIRMACILARIN EN BÜYÜK YARDIMCISI Büyüklük ve bileşim bakımından Dünya'ya benzer gezegenler bulmak, galaksinin başka yerlerindeki yaşam arayışı için önemli bir kaynak.

  6. Bununla birlikte, kayalık ötegezegenler hem boyut hem de kütle olarak nispeten küçük oldukları için tespit edilmeleri oldukça zor.

    Bununla birlikte, kayalık ötegezegenler hem boyut hem de kütle olarak nispeten küçük oldukları için tespit edilmeleri oldukça zor.

  7. Ötegezegenlerin geçişleri sırasında yıldız ışığındaki zayıf düşüşler, ötegezegen avlama teleskobu TESS tarafından farkediliyor. Böylelikle süper dünyalar keşfedilebiliyor.

    Ötegezegenlerin geçişleri sırasında yıldız ışığındaki zayıf düşüşler, ötegezegen avlama teleskobu TESS tarafından farkediliyor. Böylelikle süper dünyalar keşfedilebiliyor.