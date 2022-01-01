?ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE SESLENİRKEN İSMİMİZİ KARIŞTIRDILAR? Öğretmenlerinin de kendilerini tanımakta zorluk çektiğini ifade eden 4. sınıf öğrencileri Demir ve Çınar Armalı, ?İkiz olarak aynı okul ve sınıfta okumak güzeldi. Karnemizi de beraber aldık. Daha önce bu kadar ikizi bir arada görmemiştik. Bu öğrenim sürecinde öğretmenlerimiz de bizi karıştırdılar. Hocalar bazen Çınar?a Demir, Demir?e Çınar diyorlardı. Aldığımız notlar da aynıydı, karnemiz de birbiriyle aynı? diye konuştular.