YKS öncesi türbe yoğunluğu - 5 Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce ise "Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.