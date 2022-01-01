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YKS Öncesi Türbe Yoğunluğu

Hafta sonu yapılacak YKS öncesi çok sayıda lise son sınıf öğrencisi, aileleriyle aileleriyle birlikte Bakırköy'deki Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.

  1. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) var.

    Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) var.

  2. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak sınav öncesi, İstanbul Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

    Cumartesi ve pazar günleri yapılacak sınav öncesi, İstanbul Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

  3. Türbeye gelen öğrenciler ve aileler 'sınavda başarılı olmak' için dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri de çevredekilere dağıttı.

    Türbeye gelen öğrenciler ve aileler 'sınavda başarılı olmak' için dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri de çevredekilere dağıttı.

  4. YKS öncesi türbe yoğunluğu - 4 Lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan "Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü, büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur" dedi.

    YKS öncesi türbe yoğunluğu - 4 Lise son sınıf öğrencisi Enes Pehlivan "Emeğimi verdim. Heyecanlıyım çünkü, büyük bir sınav. Hayatımda çok önemli bir yere sahip. Derece yapmayı düşünüyorum. İstediğim bölümde iyi okullarda okumayı düşünüyorum. Burayı annem tavsiye etti. Son olarak yapmam gereken şeylerden biridir herhalde diye düşündüm. O yüzden geldik. İnşallah tabii ettiğimiz dualar kabul olur" dedi.

  5. YKS öncesi türbe yoğunluğu - 5 Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce ise "Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.

    YKS öncesi türbe yoğunluğu - 5 Lise son sınıf öğrencisi Davut Cüce ise "Burası direkt ailemizin yeri sayılır. Şu ana kadar ablam için de abim içinde buraya geldik. Hiç bizi çevirmedi. LGS zamanında buraya gelmiştim. Beni sağ olsun hiç çevirmedi. Ne zaman burada bir dilek dilesek, ne zaman dua etsek her zaman olmuştur. Ben de buranın gücüne güveniyorum o yüzden de buraya geldim" ifadelerini kullandı.