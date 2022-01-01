Vatan Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Mesleki eğitimle ilgili Bursa?dan güzel haberler aldıklarını dile getiren Özer, ?Yeni projelerle Bursa'daki yatırımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimize ne yapsak az. Toplum olarak son zamanlarda gençlerimizden çok şikayet etmeye başladık. Onları X,Y,Z diye bölmeye başladık. Gençlerimiz, vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı yapmakta, eğitimden geri kalmamakta, işgücü piyasasında da fedakarlık yaparak ülkenin kalkınmasında destek vermektedir. Bazen canımızı sıkan, bizi rahatsız eden görüntüler, problemler yaşanıyor. Ama bunun çok istisnai durum olduğunu bilerek, gençlerimize güvenerek onlara sunduğumuz imkanları sürekli arttırmalıyız. İşte bu Gençlik Merkezi de bunlardan bir tanesidir. Gençlerimizin eğitim dışında vakitlerini geçirebilecekleri kütüphaneler, gençlik merkezleri, kültür, sanat, sporla ilgili merkezler arttıkça göreceğiz ki iddia edildiğinin aksine devletiyle ilgili sorunu olmayan, toplumunu seven gençler başarı hikayeleri ortaya koyacaktır. Yeter ki gençlerimize güvenelim. Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerimize güveniyoruz ve gençlerimizin daha nitelikli eğitim alması için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyelerimizin de bu tür açılımlarıyla gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Vatan Gençlik Merkezi hayırlı olsun? diye konuştu

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Özer ve protokol üyeleri daha sonra Vatan Gençlik Merkezi?ni gezdi.