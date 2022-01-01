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Servet Değerindeki Yeni Yatını Suya İndirdi!

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı 3 yıldır hayalini kurduğu 50 metrelik yatına kavuştu.

  1. (Görseller örnek amaçlıdır.) <br> Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı 3 yıldır hayalini kurduğu 50 metrelik yatına kavuştu. Suya indirdiği yatına kızlarının baş harflerinden oluşan BALMY adını verdi. Ilıcalı bu yat için servet harcadı.

    (Görseller örnek amaçlıdır.)
    Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı 3 yıldır hayalini kurduğu 50 metrelik yatına kavuştu. Suya indirdiği yatına kızlarının baş harflerinden oluşan BALMY adını verdi. Ilıcalı bu yat için servet harcadı.

  2. Hürriyet Kelebek ekinde yer alan haberde; Tuzla Tersanesi'nden indirilen yatın içi ve dışı özel olarak tasarlandı. Ilıcalı tüm ailesi için tekneyi adeta bir saray gibi döşetti.

    Hürriyet Kelebek ekinde yer alan haberde; Tuzla Tersanesi'nden indirilen yatın içi ve dışı özel olarak tasarlandı. Ilıcalı tüm ailesi için tekneyi adeta bir saray gibi döşetti.

  3. İçinde ayak tenis sahasından 10 metrelik havuzuna kadar yer alan lüks yat için Ilıcalı'nın iddialara göre; 150 milyon dolar harcadı.

    İçinde ayak tenis sahasından 10 metrelik havuzuna kadar yer alan lüks yat için Ilıcalı'nın iddialara göre; 150 milyon dolar harcadı.

  4. Geçtiğimiz sene Ilıcalı'nın lüks bir yatında eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızlarının bulunduğu sırada yaşanan kaza sonrası yeni yatında bir çok önlem alındı.

    Geçtiğimiz sene Ilıcalı'nın lüks bir yatında eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızlarının bulunduğu sırada yaşanan kaza sonrası yeni yatında bir çok önlem alındı.

  5. Ilıcalı, yatıyla ayrıca diğer ülke ziyaretleri de yapacak.

    Ilıcalı, yatıyla ayrıca diğer ülke ziyaretleri de yapacak.