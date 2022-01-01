Servet Değerindeki Yeni Yatını Suya İndirdi!
Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı 3 yıldır hayalini kurduğu 50 metrelik yatına kavuştu.
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(Görseller örnek amaçlıdır.)
Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı 3 yıldır hayalini kurduğu 50 metrelik yatına kavuştu. Suya indirdiği yatına kızlarının baş harflerinden oluşan BALMY adını verdi. Ilıcalı bu yat için servet harcadı.
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Hürriyet Kelebek ekinde yer alan haberde; Tuzla Tersanesi'nden indirilen yatın içi ve dışı özel olarak tasarlandı. Ilıcalı tüm ailesi için tekneyi adeta bir saray gibi döşetti.
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İçinde ayak tenis sahasından 10 metrelik havuzuna kadar yer alan lüks yat için Ilıcalı'nın iddialara göre; 150 milyon dolar harcadı.
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Geçtiğimiz sene Ilıcalı'nın lüks bir yatında eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızlarının bulunduğu sırada yaşanan kaza sonrası yeni yatında bir çok önlem alındı.
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Ilıcalı, yatıyla ayrıca diğer ülke ziyaretleri de yapacak.