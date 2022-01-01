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Araştırma: 8 Saat Oturan Ofis Çalışanlarının Kalp Krizi Ve Felç...

105 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, sekiz saat boyunca oturanların, bu sürenin yarısında oturanlara kıyasla kalp yetmezliğine sahip olma olasılıklarının yüzde 49 daha fazla olduğunun altı çizilirken, uzmanlar çalışanları düzenli egzersiz molaları vermeye ve işe yürüyerek gitmeye çağırdı.

  1. Çin?de yapılan araştırmada, günde sekiz saatten fazla oturmanın kalp krizi veya felç geçirme olasılığını yüzde 50'ye kadar artırdığı açıklandı. Ofis çalışanlarının en büyük risk grubunu oluşturduğu belirtilen çalışmada, hareketsiz yaşam tarzının tehlikeleri ve bunun kalp gibi organlar üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunuldu.

    Çin?de yapılan araştırmada, günde sekiz saatten fazla oturmanın kalp krizi veya felç geçirme olasılığını yüzde 50'ye kadar artırdığı açıklandı. Ofis çalışanlarının en büyük risk grubunu oluşturduğu belirtilen çalışmada, hareketsiz yaşam tarzının tehlikeleri ve bunun kalp gibi organlar üzerindeki etkisi konusunda uyarıda bulunuldu.

  2. OFİS ÇALIŞANLARI KALP KRİZİ GEÇİRMEYE DAHA YATKIN On yıldan fazla bir süre içerisinde 100 binden fazla yetişkinin izlendiği araştırmada, ofis çalışanlarının kalp krizi ve felç geçirmeye daha yatkın olduğunu bildirildi. Çinli uzmanlar, günde sekiz saat oturan insanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu buldu.

    OFİS ÇALIŞANLARI KALP KRİZİ GEÇİRMEYE DAHA YATKIN On yıldan fazla bir süre içerisinde 100 binden fazla yetişkinin izlendiği araştırmada, ofis çalışanlarının kalp krizi ve felç geçirmeye daha yatkın olduğunu bildirildi. Çinli uzmanlar, günde sekiz saat oturan insanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu buldu.

  3. Bununla birlikte çalışmada sekiz saat boyunca oturanların, bu sürenin yarısında oturanlara kıyasla kalp yetmezliğine sahip olma olasılıklarının yüzde 49 daha fazla olduğunun altı çizildi. Araştırmacılar, oturma süresini azaltmanın ve fiziksel aktiviteyi artırmanın fayda sağlayacağını vurgularken, çalışanları düzenli egzersiz molaları vermeye ve işe yürüyerek gitmeye çağırdı.

    Bununla birlikte çalışmada sekiz saat boyunca oturanların, bu sürenin yarısında oturanlara kıyasla kalp yetmezliğine sahip olma olasılıklarının yüzde 49 daha fazla olduğunun altı çizildi. Araştırmacılar, oturma süresini azaltmanın ve fiziksel aktiviteyi artırmanın fayda sağlayacağını vurgularken, çalışanları düzenli egzersiz molaları vermeye ve işe yürüyerek gitmeye çağırdı.

  4. 105 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji'ndeki akademisyenler, 105 bin 677 kişiden gelen verileri analiz etti. 21 ülkeye ayrılan ve ortalama yaşları 50 olan katılımcılara her hafta günde kaç saati oturarak geçirdikleri soruldu.

    105 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ Çin Tıp Bilimleri Akademisi ve Pekin Birliği Tıp Koleji'ndeki akademisyenler, 105 bin 677 kişiden gelen verileri analiz etti. 21 ülkeye ayrılan ve ortalama yaşları 50 olan katılımcılara her hafta günde kaç saati oturarak geçirdikleri soruldu.

  5. Araştırmacılar daha sonra sağlık kayıtlarını 11 yıl boyunca takip ederken, kişilerin 6 bin 200?den fazlasının söz konusu sürede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin geçmişlerinde 2 bin 300?ünün kalp krizi, 3 bininin felç ve 700?ünün kalp yetmezliği hastası olduğu vurgulandı.

    Araştırmacılar daha sonra sağlık kayıtlarını 11 yıl boyunca takip ederken, kişilerin 6 bin 200?den fazlasının söz konusu sürede hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin geçmişlerinde 2 bin 300?ünün kalp krizi, 3 bininin felç ve 700?ünün kalp yetmezliği hastası olduğu vurgulandı.

  6. HAFTADA İKİ BUÇUK SAATTEN AZ EGZERSİZ YÜZDE 50 ARTIRIYOR Araştırmanın sonucunda, haftalık egzersizin uzun süreler oturmanın tehlikelerini azaltmaya yardımcı olduğunu ileri sürülürken, haftada on iki buçuk saat egzersiz yapanların 8 saat oturmalarına rağmen ölüm risklerinin yüzde 17 arttığı, haftada iki buçuk saatten az egzersiz yapanların ise risklerinin yüzde 50 olduğu aktarıldı.

    HAFTADA İKİ BUÇUK SAATTEN AZ EGZERSİZ YÜZDE 50 ARTIRIYOR Araştırmanın sonucunda, haftalık egzersizin uzun süreler oturmanın tehlikelerini azaltmaya yardımcı olduğunu ileri sürülürken, haftada on iki buçuk saat egzersiz yapanların 8 saat oturmalarına rağmen ölüm risklerinin yüzde 17 arttığı, haftada iki buçuk saatten az egzersiz yapanların ise risklerinin yüzde 50 olduğu aktarıldı.

  7. Çalışma ile ilgili konuşan İngiliz Kalp Vakfı'ndan Chloe MacArthur, "Bu çalışma, günde sekiz saatten fazla oturmanın yüksek bir felç riski oluşturduğunu göstererek, aktivite ve sağlığımız hakkında zaten bildiklerimize katkıda bulunuyor" dedi.

    Çalışma ile ilgili konuşan İngiliz Kalp Vakfı'ndan Chloe MacArthur, "Bu çalışma, günde sekiz saatten fazla oturmanın yüksek bir felç riski oluşturduğunu göstererek, aktivite ve sağlığımız hakkında zaten bildiklerimize katkıda bulunuyor" dedi.