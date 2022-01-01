Avrupa'da Alarm Verdirdi

10 DERECE DÜŞECEK Uzmanlar, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, Avrupa'nın bazı bölgelerinde sıcak hava dalgaları daha erken gelmeye başladı. Ayrıca ısıyı yoğunlaştıran rekor düzeyde sera gazı konsantrasyonları nedeniyle sıcak hava dalgaları daha sık ve şiddetli şekilde yaşanıyor" diyerek bunun gelecek için bir başlangıç olduğu uyarısında bulundu. Birçok kentte turuncu alarmın verildiği İspanya'da sıcaklık yarından itibaren 10 derece düşecek, başkent Madrid'de gelecek hafta 25'e kadar inecek.