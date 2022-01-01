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Araştırma: Kentteki Yeşillikler Ve Canlı Renkler Moral Yükseltiyor

Fransa'da yapılan yeni bir araştırmada, şehir peyzajının insan psikolojisine etkisi olduğu açıklandı.

  1. Fransa?da yapılan yeni bir araştırmaya göre şehir peyzajının insan psikolojisine etkisi olduğu açıklandı. Lille Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şehirlerde parlak renkler ve yeşilliklerin olması insanları daha mutlu ve sakin hale getirebileceği belirtildi.

    Fransa?da yapılan yeni bir araştırmaya göre şehir peyzajının insan psikolojisine etkisi olduğu açıklandı. Lille Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şehirlerde parlak renkler ve yeşilliklerin olması insanları daha mutlu ve sakin hale getirebileceği belirtildi.

  2. Üniversite araştırma ekibi, inceledikleri kişilerin minimalist beton, cam ve metal kentsel peyzajın varyasyonlarına nasıl tepki verdiğini test etmek için sanal gerçeklik (VR) kullandı. 36 katılımcı, göz izleme özellikli bir sanal gerçeklik başlığı takan bir laboratuvarda incelenen bölgelerde yürürken, araştırmacılar, parlak sarı, pembe gibi renkler koyup yol üzerinde zıt, köşeli desenler kombinasyonları ekleyerek çevrelerini değiştirdiler.

    Üniversite araştırma ekibi, inceledikleri kişilerin minimalist beton, cam ve metal kentsel peyzajın varyasyonlarına nasıl tepki verdiğini test etmek için sanal gerçeklik (VR) kullandı. 36 katılımcı, göz izleme özellikli bir sanal gerçeklik başlığı takan bir laboratuvarda incelenen bölgelerde yürürken, araştırmacılar, parlak sarı, pembe gibi renkler koyup yol üzerinde zıt, köşeli desenler kombinasyonları ekleyerek çevrelerini değiştirdiler.

  3. Araştırmacılar, göz kırpma hızlarını izleyerek, gönüllülerin en çok neye ilgi duyduğunu öğrenirken, katılımcılar daha sonra deneyimleri hakkında bir anket doldurdu. Araştırmacılar, kişilerin kentsel ortamlarında yeşil bitki örtüsü gördüklerinde daha yavaş yürüdüklerini ve kalp atış hızlarının arttığını buldular.

    Araştırmacılar, göz kırpma hızlarını izleyerek, gönüllülerin en çok neye ilgi duyduğunu öğrenirken, katılımcılar daha sonra deneyimleri hakkında bir anket doldurdu. Araştırmacılar, kişilerin kentsel ortamlarında yeşil bitki örtüsü gördüklerinde daha yavaş yürüdüklerini ve kalp atış hızlarının arttığını buldular.

  4. Bununla birlikte başlarını daha yüksek tutup yere değil ileriye ve etrafa baktıklarını aktardı. Çalışmaya göre, kişilerin renk ekleme ve çıkarmaya fazla reaksiyon göstermedikleri, üzerine bastıkları zemine renkli desenler eklendiğinde daha meraklı ve algıları açık hale geldikleri tespit edildi.

    Bununla birlikte başlarını daha yüksek tutup yere değil ileriye ve etrafa baktıklarını aktardı. Çalışmaya göre, kişilerin renk ekleme ve çıkarmaya fazla reaksiyon göstermedikleri, üzerine bastıkları zemine renkli desenler eklendiğinde daha meraklı ve algıları açık hale geldikleri tespit edildi.

  5. Üniversitede bilişsel psikoloji profesörü ve bu çalışmanın baş yazarı olan Yvonne Delevoye-Turrell'e göre, sonuçlar kentsel deneyimin daha zevkli hale getirildiğini gösterdi. Delevoye-Turrell, ?Sanal gerçeklikte elde edilen insan davranışındaki varyasyonların, doğal ortamlarda elde edilecek değişiklikleri tahmin edebileceğini düşünüyoruz? dedi. Frontiers in Virtual Reality'de yayınlanan araştırma, şehirde bazı küçük değişiklikler yapmanın, insanlar sanal gerçeklik aracılığıyla deneyimleseler bile, morali yükselttiğini öne sürdü.

    Üniversitede bilişsel psikoloji profesörü ve bu çalışmanın baş yazarı olan Yvonne Delevoye-Turrell'e göre, sonuçlar kentsel deneyimin daha zevkli hale getirildiğini gösterdi. Delevoye-Turrell, ?Sanal gerçeklikte elde edilen insan davranışındaki varyasyonların, doğal ortamlarda elde edilecek değişiklikleri tahmin edebileceğini düşünüyoruz? dedi. Frontiers in Virtual Reality'de yayınlanan araştırma, şehirde bazı küçük değişiklikler yapmanın, insanlar sanal gerçeklik aracılığıyla deneyimleseler bile, morali yükselttiğini öne sürdü.

  6. Araştırmaya dahil olmayan mimarlık psikoloğu ve danışmanı Michal Matlon ise, "Bence çoğu insan şehirlerdeki doğayı takdir etse de yapmıyorlar" derken, "Sıradan yerleri doğayla zenginleştirmenin sahip olabileceği bileşik etkileri genellikle küçümsüyoruz" ifadelerini kullandı. Matlon, çalışmada gösterildiği gibi, en küçük değişikliklerin bile, örneğin işe giderken birinin moralini etkileyebileceğini söyledi.

    Araştırmaya dahil olmayan mimarlık psikoloğu ve danışmanı Michal Matlon ise, "Bence çoğu insan şehirlerdeki doğayı takdir etse de yapmıyorlar" derken, "Sıradan yerleri doğayla zenginleştirmenin sahip olabileceği bileşik etkileri genellikle küçümsüyoruz" ifadelerini kullandı. Matlon, çalışmada gösterildiği gibi, en küçük değişikliklerin bile, örneğin işe giderken birinin moralini etkileyebileceğini söyledi.