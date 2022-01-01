Araştırma: Kentteki Yeşillikler Ve Canlı Renkler Moral Yükseltiyor

Fransa?da yapılan yeni bir araştırmaya göre şehir peyzajının insan psikolojisine etkisi olduğu açıklandı. Lille Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şehirlerde parlak renkler ve yeşilliklerin olması insanları daha mutlu ve sakin hale getirebileceği belirtildi.