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Volkswagen, Elektrikli Otomobilde 2024 Yılına Kadar Tesla'yı Geçebilir

Dünyanın önemli analiz şirketlerinden Bloomberg Intelligence, elektrikli otomobil satışları ile ilgili yeni raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılı itibarıyla Volkswagen ve Tesla?nın pazarda açık ara ilk iki sırada yer alacağının altı çizilirken, Alman devinin Elon Musk?ın Tesla?sını geride bırakabileceği belirtildi.

  1. Dünyadaki birçok ülkenin fosil yakıtlı araçları yasaklayacağını duyurmasıyla son yıllarda üretimi artan elektrikli otomobiller (EV) ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Bloomberg Intelligence'ın yeni raporunda, 2024 yılı itibarıyla Tesla ve Volkswagen?in elektrikli otomobil pazarına hakim olacağı ve Alman otomobil devinin ilk sıraya çıkabileceği belirtildi.

    Dünyadaki birçok ülkenin fosil yakıtlı araçları yasaklayacağını duyurmasıyla son yıllarda üretimi artan elektrikli otomobiller (EV) ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Bloomberg Intelligence'ın yeni raporunda, 2024 yılı itibarıyla Tesla ve Volkswagen?in elektrikli otomobil pazarına hakim olacağı ve Alman otomobil devinin ilk sıraya çıkabileceği belirtildi.

  2. Yayımlanan analize göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu iki otomobil üreticisinin küresel elektrikli araç satışlarında lider olmak için rekabete gireceği ve otomobil endüstrisinin geri kalanını çok geride bırakacağı aktarıldı.

    Yayımlanan analize göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu iki otomobil üreticisinin küresel elektrikli araç satışlarında lider olmak için rekabete gireceği ve otomobil endüstrisinin geri kalanını çok geride bırakacağı aktarıldı.

  3. Volkswagen'den Bentley'e kadar değişen on farklı markanın kontrolünü elinde bulunduran Volkswagen Grubu, dünya çapındaki pazarlarda Audi e-Tron, Volkswagen ID.3 kompakt, ID.4 SUV ve yüksek performanslı Porsche Taycan gibi çok çeşitli elektrikli modellerini ürün gamında bulunduruyor.

    Volkswagen'den Bentley'e kadar değişen on farklı markanın kontrolünü elinde bulunduran Volkswagen Grubu, dünya çapındaki pazarlarda Audi e-Tron, Volkswagen ID.3 kompakt, ID.4 SUV ve yüksek performanslı Porsche Taycan gibi çok çeşitli elektrikli modellerini ürün gamında bulunduruyor.

  4. Raporda, Alman otomobil devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla modeli satışa sunmasının da beklendiği belirtilirken, Tesla'nın ise Volkswagen?e kıyasla sınırlı model yelpazesi nedeniyle rekabette geri plana düşeceği vurgulandı.

    Raporda, Alman otomobil devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla modeli satışa sunmasının da beklendiği belirtilirken, Tesla'nın ise Volkswagen?e kıyasla sınırlı model yelpazesi nedeniyle rekabette geri plana düşeceği vurgulandı.

  5. Bloomberg Intelligence raporunda, Çin ve Avrupa pazarlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araçlarda liderliğe karar vermek için önemli rol oynayacağının altı çizildi. Rapora göre, 2025 yılına kadar EV'lerin Çin'deki tüm otomobil satışlarının yüzde 25'ini, Avrupa'da ise yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.

    Bloomberg Intelligence raporunda, Çin ve Avrupa pazarlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araçlarda liderliğe karar vermek için önemli rol oynayacağının altı çizildi. Rapora göre, 2025 yılına kadar EV'lerin Çin'deki tüm otomobil satışlarının yüzde 25'ini, Avrupa'da ise yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.

  6. Merkezi Almanya'da olan ve Avrupa'da birden fazla fabrikası bulunan Volkswagen, kıtadaki EV satışlarında Tesla'nın önünde yer alırken, Çin?de ise Tesla satışlara liderlik ediyor. Bloomberg Intelligence, Volkswagen?in Tesla?yı geçmesini öngördüğü 2024 yılında her iki şirketin de 2 milyonun üzerinde EV satacağını belirtirken, Çinli şirket BYD?nin ise 1 milyona yakın satışla üçüncü sırada olmasını beklediğini bildirdi.

    Merkezi Almanya'da olan ve Avrupa'da birden fazla fabrikası bulunan Volkswagen, kıtadaki EV satışlarında Tesla'nın önünde yer alırken, Çin?de ise Tesla satışlara liderlik ediyor. Bloomberg Intelligence, Volkswagen?in Tesla?yı geçmesini öngördüğü 2024 yılında her iki şirketin de 2 milyonun üzerinde EV satacağını belirtirken, Çinli şirket BYD?nin ise 1 milyona yakın satışla üçüncü sırada olmasını beklediğini bildirdi.