Volkswagen, Elektrikli Otomobilde 2024 Yılına Kadar Tesla'yı Geçebilir

Bloomberg Intelligence raporunda, Çin ve Avrupa pazarlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli araçlarda liderliğe karar vermek için önemli rol oynayacağının altı çizildi. Rapora göre, 2025 yılına kadar EV'lerin Çin'deki tüm otomobil satışlarının yüzde 25'ini, Avrupa'da ise yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.