Binnur Kaya'nın Son Hali Herkesi Şaşırttı!

Şimdilerde bir tiyatro oyunu için geldiğini belirten Kaya'nın AVM tarzı çok konuşulsa da küçük bir kız çocuğu kadar utangaç ve nahif hali gönülleri mest etti. Muhabirlere yanıt veren Kaya "Bugün 'Vahşet Tanrısı' oyunumuzun son oyunu için geldim. Biletler günler öncesinden tükendi herkes keyfini çıkarsın. Birazcık dinlenme moduna geçeceğim" ifadesini kullandı.