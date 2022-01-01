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Binnur Kaya'nın Son Hali Herkesi Şaşırttı!

Yayınlandığı günden itibaren gündeme bomba gibi oturan ve seyircileri ekran başına kilitlemeyi başaran dizi "Kırmızı Oda"nın başrol oyuncusu Binnur Kaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir AVM'de objektiflere takıldı. Kaya son görüntüsüyle herkesi şaşırttı!

  1. Ünlü oyuncu aylardır objektiflere takılmazken, geçtiğimiz gün İstanbul'da kameralara yakalandı. Magazin hayatından uzakta kalmayı tercih eden Kaya'nın son hali ise sevenlerini hayretlere soktu.

    Ünlü oyuncu aylardır objektiflere takılmazken, geçtiğimiz gün İstanbul'da kameralara yakalandı. Magazin hayatından uzakta kalmayı tercih eden Kaya'nın son hali ise sevenlerini hayretlere soktu.

  2. 1972 yılında dünyaya gelen Kaya, 95 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü başarıyla bitirdi.

    1972 yılında dünyaya gelen Kaya, 95 yılında Bilkent Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü başarıyla bitirdi.

  3. 50 yaşındaki usta oyuncu, kılıktan kılığa girmekte tam bir profesyonel olarak kariyer hayatına giriş yaptı. İlk önce Hülya Avşar Show'da Asiye karakteriyle başlayan yayın hayatına "Kaynanalar" dizisiyle devam etti.

    50 yaşındaki usta oyuncu, kılıktan kılığa girmekte tam bir profesyonel olarak kariyer hayatına giriş yaptı. İlk önce Hülya Avşar Show'da Asiye karakteriyle başlayan yayın hayatına "Kaynanalar" dizisiyle devam etti.

  4. 1998 yılında Engin Günaydın?ın yönettiği "Dış Kapının Mandalları" adlı dizide rol aldı.

    1998 yılında Engin Günaydın?ın yönettiği "Dış Kapının Mandalları" adlı dizide rol aldı.

  5. BKM oyuncu kadrosuna alınan Binnur Kaya, zorlayıcı bir rol olan 2005-2008 yılları arasında Avrupa Yakası adlı projede yer alan Şahika karakteriyle yeteneğini ortaya koydu.

    BKM oyuncu kadrosuna alınan Binnur Kaya, zorlayıcı bir rol olan 2005-2008 yılları arasında Avrupa Yakası adlı projede yer alan Şahika karakteriyle yeteneğini ortaya koydu.

  6. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan Kaya, ardından "Türk Malı" adlı dizide yine aykırı bir tiplemeyle sevenlerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

    2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan Kaya, ardından "Türk Malı" adlı dizide yine aykırı bir tiplemeyle sevenlerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

  7. Gerçek hayatta oyunculukta olduğu gibi rahat olmayan, çekimser ve utangaç tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Binnur Kaya, role büründüğü anda tamamen o olduğunu ifade etti.

    Gerçek hayatta oyunculukta olduğu gibi rahat olmayan, çekimser ve utangaç tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Binnur Kaya, role büründüğü anda tamamen o olduğunu ifade etti.

  8. Adından farklı farklı projelerde bahsettiren Kaya, Cinayet Süsü adlı projede de yer alarak komedide tam anlamıyla ne kadar profesyonel olduğu kanıtlamıştı. Sonrasında Kırmızı Oda projesiyle sessiz sedasız bir doktoru canlandıran Kaya, bu rolüyle herkesi şaşırtmayı başarmış ve o karakterin de hakkını verebilmişti.

    Adından farklı farklı projelerde bahsettiren Kaya, Cinayet Süsü adlı projede de yer alarak komedide tam anlamıyla ne kadar profesyonel olduğu kanıtlamıştı. Sonrasında Kırmızı Oda projesiyle sessiz sedasız bir doktoru canlandıran Kaya, bu rolüyle herkesi şaşırtmayı başarmış ve o karakterin de hakkını verebilmişti.

  9. Şimdilerde bir tiyatro oyunu için geldiğini belirten Kaya'nın AVM tarzı çok konuşulsa da küçük bir kız çocuğu kadar utangaç ve nahif hali gönülleri mest etti. Muhabirlere yanıt veren Kaya "Bugün 'Vahşet Tanrısı' oyunumuzun son oyunu için geldim. Biletler günler öncesinden tükendi herkes keyfini çıkarsın. Birazcık dinlenme moduna geçeceğim" ifadesini kullandı.

    Şimdilerde bir tiyatro oyunu için geldiğini belirten Kaya'nın AVM tarzı çok konuşulsa da küçük bir kız çocuğu kadar utangaç ve nahif hali gönülleri mest etti. Muhabirlere yanıt veren Kaya "Bugün 'Vahşet Tanrısı' oyunumuzun son oyunu için geldim. Biletler günler öncesinden tükendi herkes keyfini çıkarsın. Birazcık dinlenme moduna geçeceğim" ifadesini kullandı.

  10. Öte yandan 50 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü sevenlerini şaşırttı. Kaya'nın fazla kiloları ve rahat giyim tarzı gözlerden kaçmazken doğal ve samimi duruşuyla gündeme oturdu.

    Öte yandan 50 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü sevenlerini şaşırttı. Kaya'nın fazla kiloları ve rahat giyim tarzı gözlerden kaçmazken doğal ve samimi duruşuyla gündeme oturdu.