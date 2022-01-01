Meteoroloji Uyardı: Gök Gürültülü Sağanaklara Dikkat!
Mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar, yurdun doğusunda artmaya başladı. Yaz sağanaklarının etki alanı azaldı ancak bazı bölgeler hala sel ve su baskını tehlikesine karşı uyarılıyor.
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Yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen şiddetli yağmur ve rüzgarlar olumsuzluklara neden olabilir.
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İstanbul'da bugün hava güneşli, rüzgar günler sonra hafifliyor. Ankara, kuvvetli yaz sağanakları ve karayelle serinliyor. İzmir ve Antalya'da da rüzgarlar sert esmeye devam ediyor.
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Marmara Bölgesi'de hava açık seyrediyor. Rüzgarın hafiflemesiyle hava daha sıcak hissediliyor. Yağışlar ise Sakarya, Bilecik tarafında sürüyor.
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İç Anadolu Bölgesi genelindeyse yağılar yeniden şiddetleniyor. Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde dolaylarında ani ve şiddetli rüzgarlar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.
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Ege Bölgesi'ndeyse karayel kuvvetleniyor. Önümüzdeki iki gün boyunca hava serin. Bodrum 33, Denizli 35, Afyon 30 derece. Perşembe gününden itibaren etkisi azaltacak rüzgarla birlikte hava bunaltıcı hale gelecek.
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Akdeniz'de de gök gürültülü ve kuvvetli yaz sağanakları görülecek. Adana 32, Kahramanmaraş 35, derece. Güneydoğu'da lodos şiddetli, sıcaklıklarsa yüksek.
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Karadeniz'de hava güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Düzce, Bolu, Zonguldak tarafında yağışlar devam ediyor. Yarın bölgenin tamamında yağış görülecek. Doğu Anadolu'da hava açık. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Kars, Ardahan kesiminde yağmur sürüyor.
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İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava değerlendirme haritaları...
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