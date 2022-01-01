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Meteoroloji Uyardı: Gök Gürültülü Sağanaklara Dikkat!

Mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar, yurdun doğusunda artmaya başladı. Yaz sağanaklarının etki alanı azaldı ancak bazı bölgeler hala sel ve su baskını tehlikesine karşı uyarılıyor.

  1. Yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen şiddetli yağmur ve rüzgarlar olumsuzluklara neden olabilir.

    Yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen şiddetli yağmur ve rüzgarlar olumsuzluklara neden olabilir.

  2. İstanbul'da bugün hava güneşli, rüzgar günler sonra hafifliyor. Ankara, kuvvetli yaz sağanakları ve karayelle serinliyor. İzmir ve Antalya'da da rüzgarlar sert esmeye devam ediyor.

    İstanbul'da bugün hava güneşli, rüzgar günler sonra hafifliyor. Ankara, kuvvetli yaz sağanakları ve karayelle serinliyor. İzmir ve Antalya'da da rüzgarlar sert esmeye devam ediyor.

  3. Marmara Bölgesi'de hava açık seyrediyor. Rüzgarın hafiflemesiyle hava daha sıcak hissediliyor. Yağışlar ise Sakarya, Bilecik tarafında sürüyor.

    Marmara Bölgesi'de hava açık seyrediyor. Rüzgarın hafiflemesiyle hava daha sıcak hissediliyor. Yağışlar ise Sakarya, Bilecik tarafında sürüyor.

  4. İç Anadolu Bölgesi genelindeyse yağılar yeniden şiddetleniyor. Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde dolaylarında ani ve şiddetli rüzgarlar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.

    İç Anadolu Bölgesi genelindeyse yağılar yeniden şiddetleniyor. Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde dolaylarında ani ve şiddetli rüzgarlar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.

  5. Ege Bölgesi'ndeyse karayel kuvvetleniyor. Önümüzdeki iki gün boyunca hava serin. Bodrum 33, Denizli 35, Afyon 30 derece. Perşembe gününden itibaren etkisi azaltacak rüzgarla birlikte hava bunaltıcı hale gelecek.

    Ege Bölgesi'ndeyse karayel kuvvetleniyor. Önümüzdeki iki gün boyunca hava serin. Bodrum 33, Denizli 35, Afyon 30 derece. Perşembe gününden itibaren etkisi azaltacak rüzgarla birlikte hava bunaltıcı hale gelecek.

  6. Akdeniz'de de gök gürültülü ve kuvvetli yaz sağanakları görülecek. Adana 32, Kahramanmaraş 35, derece. Güneydoğu'da lodos şiddetli, sıcaklıklarsa yüksek.

    Akdeniz'de de gök gürültülü ve kuvvetli yaz sağanakları görülecek. Adana 32, Kahramanmaraş 35, derece. Güneydoğu'da lodos şiddetli, sıcaklıklarsa yüksek.

  7. Karadeniz'de hava güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Düzce, Bolu, Zonguldak tarafında yağışlar devam ediyor. Yarın bölgenin tamamında yağış görülecek. Doğu Anadolu'da hava açık. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Kars, Ardahan kesiminde yağmur sürüyor.

    Karadeniz'de hava güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Düzce, Bolu, Zonguldak tarafında yağışlar devam ediyor. Yarın bölgenin tamamında yağış görülecek. Doğu Anadolu'da hava açık. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Kars, Ardahan kesiminde yağmur sürüyor.

  8. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava değerlendirme haritaları...

    İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava değerlendirme haritaları...