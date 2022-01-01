Bursa, Yangına Karşı Artık Daha Güvenli

İtfaiyeye yatırım sürüyor

Yeni araçların hizmete alınması töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının daha da güçlenmesi için yatırımların devam ettiğini kaydetti. Yatırım planı içerisindeki 15 yeni aracın kısa sürede filoya dahil edileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bu yıl için planlanan 85 kişilik itfaiye eri memur alımı çalışmalarının ise sürdüğünü, Karacabey İtfaiye Grubu binası ihalesinin tamamlandığını ve inşaatına başlandığını söyledi. Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık itfaiye grubu binalarının ihale sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Aktaş, ?İtfaiye hizmetleri, sadece yangın olarak düşünülmemeli. Geçtiğimiz yıl 19 bin 166 olaya müdahale edildi ve bunların 9 bin 224?ü yangındı. Temennim odur ki itfaiye personeli arkadaşlarımız sadece nöbetini beklesin. Herhangi bir yangına ve benzeri konuya müdahale etmek zorunda kalmasın. Amacımız; milletin malına, malzemesine, ormanlarımıza, hayvansal değerlerimize, tarımla alakalı değerlerimize herhangi bir halel gelmesin. Güçlü bir itfaiye teşkilatımız var, daha da güçleniyoruz. Özellikle sanayileşen Bursa'ya yakışır itfaiye teşkilatı olmaya çalışıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl ekibimiz, Akdeniz'den Ege'ye orman yangınlarına müdahale noktasında, yine BUSKİ ile birlikte Karadeniz'deki sel felaketlerinde, müthiş bir performans gösterdiler. Tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum' dedi.