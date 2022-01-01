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Müge Anlı'nın Evlilik Haberi Twitter'a Damga Vurdu!

Müge Anlı'nın canlı yayında evleneceği müjdesini vermesi sosyal medyada gündem oluşturdu.

  1. Türkiye'nin en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı bugünkü canlı yayında evleneceği müjdesini vererek herkesi şoke etti. Program gereği herkese ve her konuya şüpheli yaklaşımlarda bulunan Anlı'nın birine güvenip evleneceğini duyan sosyal medya kullanıcıları kolları sıvadı.

    Türkiye'nin en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı bugünkü canlı yayında evleneceği müjdesini vererek herkesi şoke etti. Program gereği herkese ve her konuya şüpheli yaklaşımlarda bulunan Anlı'nın birine güvenip evleneceğini duyan sosyal medya kullanıcıları kolları sıvadı.

  2. TWITTER'DA GÜNDEM OLDU Anlı'nın evleneceği haberi Twitter'da gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan esprili paylaşımlar, görenleri güldürdü. İşte Müge Anlı'nın gündem olan evliliği ile ilgili yapılan paylaşımlar:

    TWITTER'DA GÜNDEM OLDU Anlı'nın evleneceği haberi Twitter'da gündem olurken sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan esprili paylaşımlar, görenleri güldürdü. İşte Müge Anlı'nın gündem olan evliliği ile ilgili yapılan paylaşımlar: