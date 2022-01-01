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Seda Sayan Ve Çağlar Ökten Boşanıyor Mu?

Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan eşinin soyadını kullanmamak için dava açmıştı. Bu haber magazin gündemine bomba gibi düştü.

  1. 60 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten?le (35) evlenmişti. Çiftin mutlu ilişkisi devam ederken, ilginç bir karar alındı.

    60 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçen nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten?le (35) evlenmişti. Çiftin mutlu ilişkisi devam ederken, ilginç bir karar alındı.

  2. Buna göre Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.

    Buna göre Seda Sayan kızlık soyadını kullanmak için mahkemeye başvurdu.

  3. Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında ?Aysel Gürsaçer Ökten? olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ?Ökten?in resmi işlemlerde sorun olduğunu belirtti ve soyadının nüfustan silinmesini istedi.

    Dava dilekçesinde isminin nüfus kayıtlarında ?Aysel Gürsaçer Ökten? olarak geçtiğini belirten ünlü sanatçı, evlilik soyadı olan ?Ökten?in resmi işlemlerde sorun olduğunu belirtti ve soyadının nüfustan silinmesini istedi.

  4. Sayan bunun için İstanbul Aile Mahkemesi?nin yolunu tuttu. <br> Seda Sayan?ın isminin nüfus kayıtlarında ?Aysel Gürsaçer? olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, ?Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı ?Gürsaçer Ökten? olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan ?Gürsaçer?i kullanmak istemektedir.

    Sayan bunun için İstanbul Aile Mahkemesi?nin yolunu tuttu.
    Seda Sayan?ın isminin nüfus kayıtlarında ?Aysel Gürsaçer? olarak geçtiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde, ?Müvekkilim, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra nüfus kayıtlarında soyadı ?Gürsaçer Ökten? olarak değişmiştir. Bu da resmi işlemlerde sorun yaratmaktadır. Müvekkilim, işlerinden dolayı kızlık soyadı olan ?Gürsaçer?i kullanmak istemektedir.

  5. Müvekkilin eşi Çağlar Ökten?in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan ?Ökten?in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta ?Gürsaçer Ökten? olan soyadının düzeltilerek, ?Gürsaçer? olarak kaydedilmesini talep ediyoruz.? denildi.

    Müvekkilin eşi Çağlar Ökten?in de bu konuda rızası vardır. Müvekkilin eşinin soyadı olan ?Ökten?in nüfus kaydından silinmesini istiyoruz. Müvekkilin nüfusta ?Gürsaçer Ökten? olan soyadının düzeltilerek, ?Gürsaçer? olarak kaydedilmesini talep ediyoruz.? denildi.

  6. SİLİNDİ Ünlü şarkıcının bu talebinin karşılık gördüğü ve soyadı davasından mutlu ayrıldığı öğrenildi.

    SİLİNDİ Ünlü şarkıcının bu talebinin karşılık gördüğü ve soyadı davasından mutlu ayrıldığı öğrenildi.

  7. Aralarında kriz yaşandığı konuşulan çiftten Seda Sayan açıklama yaptı

    Aralarında kriz yaşandığı konuşulan çiftten Seda Sayan açıklama yaptı

  8. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, ?Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş?ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." dedi.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sayan, ?Hayatım çok iyi gidiyor, çok mutluyum. Baksanıza gözlerimin içi gülüyor. Eşim bu yaz Kaş?ta tatil yapmamızı istiyor. Onun dediği olacak, baş başa tatil yapacağız." dedi.

  9. Sayan, eşinin soyadını kullanmamak için geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sayan, bu kararının evliliğinde krize yol açtığı iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu:

    Sayan, eşinin soyadını kullanmamak için geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sayan, bu kararının evliliğinde krize yol açtığı iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu:

  10. "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına!"

    "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu, evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu bir çok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına!"