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Devrim Yaratan Yeni Kanser Tedavisi: Farelerin...

Bilim insanları, en küçük kanser hücrelerini bile yok edebilen devrim niteliğinde bir tedavi geliştirdi.

  1. Işıkla aktive olan yeni bir tedavi yöntemi kanser hücrelerini karanlıkta parlamaya zorlayarak cerrahların mevcut tekniklere kıyasla daha fazla tümörü çıkarmasına yardımcı oldu.

    Işıkla aktive olan yeni bir tedavi yöntemi kanser hücrelerini karanlıkta parlamaya zorlayarak cerrahların mevcut tekniklere kıyasla daha fazla tümörü çıkarmasına yardımcı oldu.

  2. Ardından ameliyat tamamlandıktan sonra kalan hücreleri dakikalar içinde öldürdü.

    Ardından ameliyat tamamlandıktan sonra kalan hücreleri dakikalar içinde öldürdü.

  3. Foto-immünoterapi olarak adlandırılan tedavinin canlılar üzerindeki ilk deneyi, beyin kanserinin en yaygın ve agresif türlerinden biri olan glioblastomalı farelerde yapıldı. Farelerin beyin taramaları, yeni tedavinin en küçük kanser hücrelerini bile aydınlattığını ve sonra onları yok ettiğini gösterdi.

    Foto-immünoterapi olarak adlandırılan tedavinin canlılar üzerindeki ilk deneyi, beyin kanserinin en yaygın ve agresif türlerinden biri olan glioblastomalı farelerde yapıldı. Farelerin beyin taramaları, yeni tedavinin en küçük kanser hücrelerini bile aydınlattığını ve sonra onları yok ettiğini gösterdi.

  4. AMELİYETIN ARDINDAN KANSERİN TEKRARLANMAMASI BEKLENİYOR İngiltere?nin başkenti Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yönetilen yeni foto-immünoterapi yöntemini denemeleri, tedavinin, gelecekte kanser hücrelerini hedeflemeye hazırlayabilecek bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini gösterdi. Bu durum aynı zamanda, glioblastomanın ameliyattan sonra geri gelmesini önleyebileceğine dair umutları artırdı.

    AMELİYETIN ARDINDAN KANSERİN TEKRARLANMAMASI BEKLENİYOR İngiltere?nin başkenti Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yönetilen yeni foto-immünoterapi yöntemini denemeleri, tedavinin, gelecekte kanser hücrelerini hedeflemeye hazırlayabilecek bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini gösterdi. Bu durum aynı zamanda, glioblastomanın ameliyattan sonra geri gelmesini önleyebileceğine dair umutları artırdı.

  5. Çalışma lideri Dr Gabriela Kramer-Marek, "Glioblastoma gibi beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin yeri nedeniyle zorludur ve bu nedenle, ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmenin ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmenin yeni yolları büyük fayda sağlayabilir? dedi.

    Çalışma lideri Dr Gabriela Kramer-Marek, "Glioblastoma gibi beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin yeri nedeniyle zorludur ve bu nedenle, ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmenin ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmenin yeni yolları büyük fayda sağlayabilir? dedi.

  6. YÖNTEM NASIL UYGULANIYOR? Çalışmanın yazarları, yeni tedavide özel bir floresan boyanın kanseri hedefleyen kimyasal bir maddeyle birleştirildiği açıkladı.

    YÖNTEM NASIL UYGULANIYOR? Çalışmanın yazarları, yeni tedavide özel bir floresan boyanın kanseri hedefleyen kimyasal bir maddeyle birleştirildiği açıkladı.

  7. Farelerde yapılan denemede, kombinasyonun, ameliyat sırasında kanser hücrelerinin görünürlüğünü önemli ölçüde iyileştirdiği ve daha sonra yakın kızılötesi ışıkla etkinleştirildiğinde, bir anti-tümör etkisini tetiklediği gösterildi.

    Farelerde yapılan denemede, kombinasyonun, ameliyat sırasında kanser hücrelerinin görünürlüğünü önemli ölçüde iyileştirdiği ve daha sonra yakın kızılötesi ışıkla etkinleştirildiğinde, bir anti-tümör etkisini tetiklediği gösterildi.

  8. ÖZELLİKLE ZORLU OLAN BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDEKİ TÜMÖRLERİ HEDEFLİYOR ICR, Imperial College London, Polonya Silesia Tıp Üniversitesi ve İsveç şirketi Affibody AB?den den bilim insanları, yeni kanser tedavisinin özellikle baş ve boyundakiler gibi özellikle zorlu tümörleri daha kolay ve etkili bir şekilde çıkarılmasına yardımcı olacağını açıkladı.

    ÖZELLİKLE ZORLU OLAN BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDEKİ TÜMÖRLERİ HEDEFLİYOR ICR, Imperial College London, Polonya Silesia Tıp Üniversitesi ve İsveç şirketi Affibody AB?den den bilim insanları, yeni kanser tedavisinin özellikle baş ve boyundakiler gibi özellikle zorlu tümörleri daha kolay ve etkili bir şekilde çıkarılmasına yardımcı olacağını açıkladı.