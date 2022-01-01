Devrim Yaratan Yeni Kanser Tedavisi: Farelerin...

Çalışma lideri Dr Gabriela Kramer-Marek, "Glioblastoma gibi beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin yeri nedeniyle zorludur ve bu nedenle, ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmenin ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmenin yeni yolları büyük fayda sağlayabilir? dedi.