Bulgaristan'dan Edirne'ye Gurbetçi Akını

"ESNAFIN DA İŞİNE GELİYOR" Dövizin yükselmesinin olumlu olmamasına rağmen işlerine olumlu yansıdığını söyleyen Barmanbay, "Bulgar birisinin parası şu anda 9 lira bandında. Bir de bunun yurt dışında olanları var. Yani Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması onların da işlerine geliyor. Edirneli esnafın da işine geliyor" dedi.