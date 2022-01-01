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Bulgaristan'dan Edirne'ye Gurbetçi Akını

Edirne'ye günübirlik alışveriş için geçen Bulgaristan vatandaşlarına, Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerinde ülkelerine gelenler de eklendi.

  1. Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.

    Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.

  2. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş tur otobüsleri ve araçları ile kente geliyor.

    Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş tur otobüsleri ve araçları ile kente geliyor.

  3. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor.

    Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor.

  4. Pandeminin ardından bu yaz Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek için ülkelerine gelen gurbetçiler de alışveriş için Edirne'ye tercih ediyor.

    Pandeminin ardından bu yaz Avrupa'da yaşayan ve yaz izinlerini geçirmek için ülkelerine gelen gurbetçiler de alışveriş için Edirne'ye tercih ediyor.

  5. HAFTA SONLARI 10 BİN TURİST GELİYOR Zücaciyeden kırtasiyeye, gıdadan elektroniğe birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan turistler, turizm sezonunun da başlamasıyla kent ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası rakamlarına göre, kente hafta sonları 10 bin Bulgar turist geliyor.

    HAFTA SONLARI 10 BİN TURİST GELİYOR Zücaciyeden kırtasiyeye, gıdadan elektroniğe birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan turistler, turizm sezonunun da başlamasıyla kent ekonomisine katkı sağlıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası rakamlarına göre, kente hafta sonları 10 bin Bulgar turist geliyor.

  6. Edirne'de giyim sektörü esnafından Metin Barmanbay, 4 aydan bu yana işlerindeki hareketliliğin arttığını söyledi. Barmanbay, "Yaklaşık 4 aydır işlerimizde bir hareketlilik var ama biz artık bir duraklama süreci bekliyoruz. Sebebi ise gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaretleri başladı. O izin dönemlerinden dolayı gümrükteki yoğunluklar maalesef işlerimize sekte vuracak. Kimse gümrük kapılarında uzun süre beklemek istemeyecek, bunun endişesi var sadece" diye konuştu.

    Edirne'de giyim sektörü esnafından Metin Barmanbay, 4 aydan bu yana işlerindeki hareketliliğin arttığını söyledi. Barmanbay, "Yaklaşık 4 aydır işlerimizde bir hareketlilik var ama biz artık bir duraklama süreci bekliyoruz. Sebebi ise gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemizi ziyaretleri başladı. O izin dönemlerinden dolayı gümrükteki yoğunluklar maalesef işlerimize sekte vuracak. Kimse gümrük kapılarında uzun süre beklemek istemeyecek, bunun endişesi var sadece" diye konuştu.

  7. "ESNAFIN DA İŞİNE GELİYOR" Dövizin yükselmesinin olumlu olmamasına rağmen işlerine olumlu yansıdığını söyleyen Barmanbay, "Bulgar birisinin parası şu anda 9 lira bandında. Bir de bunun yurt dışında olanları var. Yani Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması onların da işlerine geliyor. Edirneli esnafın da işine geliyor" dedi.

    "ESNAFIN DA İŞİNE GELİYOR" Dövizin yükselmesinin olumlu olmamasına rağmen işlerine olumlu yansıdığını söyleyen Barmanbay, "Bulgar birisinin parası şu anda 9 lira bandında. Bir de bunun yurt dışında olanları var. Yani Bulgaristan'ın da gurbetçileri var. Diğer Avrupa ülkelerinde çalışıp, orada 2 bin euro alıp, kendi ülkesinde 4 bin leva yapıp, o 4 bin leva'yı da ülkemize getirerek harcaması onların da işlerine geliyor. Edirneli esnafın da işine geliyor" dedi.

  8. HAFTADA 50 BİNE YAKIN TURİST Turistlerin her istediklerini ucuza alabildiklerini söyleyen esnaf Salih Mızrak "Onlara göre buradaki ürünler hem çok kaliteli hem de ucuz. 2 leva'ya mal buluyorlar hem de kalitelisini almış oluyorlar. Edirne şu sıralar ortalama haftada 50 bine yakın turisti ağırlıyor. Kent turizmi açısından çok iyi bir rakam" diye konuştu.

    HAFTADA 50 BİNE YAKIN TURİST Turistlerin her istediklerini ucuza alabildiklerini söyleyen esnaf Salih Mızrak "Onlara göre buradaki ürünler hem çok kaliteli hem de ucuz. 2 leva'ya mal buluyorlar hem de kalitelisini almış oluyorlar. Edirne şu sıralar ortalama haftada 50 bine yakın turisti ağırlıyor. Kent turizmi açısından çok iyi bir rakam" diye konuştu.

  9. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da mayıs ayı ile turizm sezonunun daha da hareketlendiğini belirtti. Dınar şu şekilde konuştu: "Dünyanın en çok tarihi eser barındıran kentlerinden bir tanesi ama sınır kenti olmanın verdiği avantajla da Bulgar turistler çok geliyorlar. Tabi bu durum Edirne ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da mayıs ayı ile turizm sezonunun daha da hareketlendiğini belirtti. Dınar şu şekilde konuştu: "Dünyanın en çok tarihi eser barındıran kentlerinden bir tanesi ama sınır kenti olmanın verdiği avantajla da Bulgar turistler çok geliyorlar. Tabi bu durum Edirne ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.