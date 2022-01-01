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İstanbul'da Kurban Bayramı Hazırlığı

Kurban Bayramı'na 17 gün kala İstanbul?da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Fiyatlar ise 2750 lira ile 95 bin lira arasında değişiyor.

  1. Kurban Bayramı için İstanbul?da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

    Kurban Bayramı için İstanbul?da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

  2. İstanbul?un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.

    İstanbul?un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.

  3. Anadolu?da yetiştirilip İstanbul?da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.

    Anadolu?da yetiştirilip İstanbul?da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.

  4. Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.

    Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.

  5. Anadolu Yakasını Avrupa?ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor.

    Anadolu Yakasını Avrupa?ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor.

  6. İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek.

    İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek.

  7. En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.

    En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.

  8. Bahçelievler?de ve Başakşehir?de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.

    Bahçelievler?de ve Başakşehir?de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.