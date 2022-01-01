İstanbul'da Kurban Bayramı Hazırlığı
Kurban Bayramı'na 17 gün kala İstanbul?da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Fiyatlar ise 2750 lira ile 95 bin lira arasında değişiyor.
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Kurban Bayramı için İstanbul?da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.
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İstanbul?un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.
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Anadolu?da yetiştirilip İstanbul?da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.
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Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.
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Anadolu Yakasını Avrupa?ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor.
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İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verilecek.
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En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.
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Bahçelievler?de ve Başakşehir?de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.
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