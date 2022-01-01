İstanbul'da Kurban Bayramı Hazırlığı

Bahçelievler?de ve Başakşehir?de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.

En çok merak edilen konu ise fiyatlar... NTV muhabiri Osman Terkan, Kemerburgaz'daki kurban satış noktasına giderek satıcılarla konuştu.

Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.

Anadolu?da yetiştirilip İstanbul?da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor.

Kurban Bayramı için İstanbul?da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor.

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