İDO Feribotunda Koltuk Kavgası: Sefer Yarıda Kaldı
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü.
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Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu, yolcular arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle kalkış yaptığı iskeleye geri döndü.
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Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO?ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.
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Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.
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Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.
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İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.
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Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul?a gönderildiği belirtildi.
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