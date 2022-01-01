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İDO Feribotunda Koltuk Kavgası: Sefer Yarıda Kaldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü.

  1. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu, yolcular arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle kalkış yaptığı iskeleye geri döndü.

    Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu, yolcular arasında çıkan koltuk kavgası nedeniyle kalkış yaptığı iskeleye geri döndü.

  2. Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO?ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.

    Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO?ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.

  3. Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

    Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

  4. Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.

    Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.

  5. İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

    İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

  6. Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti. Yaşananlar, yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

  7. Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul?a gönderildiği belirtildi.

    Öte yandan Berna T.'nin, kara yoluyla Erdek üzerinden İstanbul?a gönderildiği belirtildi.