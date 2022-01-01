Sağlıksız beslenme nedeniyle damarlarda sertleşme ya da tıkanma gibi sağlık sorunları meydana gelir. Trans yağlar ve karbonhidrat bakımından zengin olan besinler genellikle bu sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...