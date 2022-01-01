Damar Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...
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Sağlıksız beslenme nedeniyle damarlarda sertleşme ya da tıkanma gibi sağlık sorunları meydana gelir. Trans yağlar ve karbonhidrat bakımından zengin olan besinler genellikle bu sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...
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KUŞKONMAZ
Kan akışını düznleyen kulkonmaz, damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer.
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NAR
Antioksidan bakımından zengin olan nar, damarlarda iltihaplı hücreleirn çoğalmasının önüne geçer. Kan oranını artırarak damarların içerisini temizler.
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ZEYTİNYAĞI
Doymuş yağlar arasında en sağlıklısı olan zeytin yağ kötü kolesterol seviyesini düşürür. Vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.
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YEŞİL ÇAY
Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisinin yanı sıra çok güçlü toksin atma özelliğine sahip olan yeşil çay, Kalp sağlığı için etkili bir besindir.
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TARÇIN Yapılan araştırmalarda kötü kolesterol seviyesini düşürmede tarçının oldukça etkili bir besin olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede uzmanlar özellikle 30 yaşından sonra tüketilen günlük 2.5 litre suyun en fazla bir litresinin tarcçınlı su olmasını tavsiye eder.
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KEFİR
Süt ürünlerinin içinde en yağısız olan kefir vücudun enerji miktarını yükseltirken yağ oranını korur.
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YABAN MERSİNİ
Tarçın sonrası en etkili besin ise yaban mersini kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini korur.
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BADEM
Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan badem, damarların besinlerden kaynaklı sertleşmesinin önüne geçer.