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Damar Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...

  1. Sağlıksız beslenme nedeniyle damarlarda sertleşme ya da tıkanma gibi sağlık sorunları meydana gelir. Trans yağlar ve karbonhidrat bakımından zengin olan besinler genellikle bu sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...

    Sağlıksız beslenme nedeniyle damarlarda sertleşme ya da tıkanma gibi sağlık sorunları meydana gelir. Trans yağlar ve karbonhidrat bakımından zengin olan besinler genellikle bu sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Sizler için damar sağlığını olumlu etkileyen besinleri araştırdık. Peki damar sağlığına iyi gelen besinler nelerdir? Haberin detayında bulabilirsiniz...

  2. KUŞKONMAZ <br> Kan akışını düznleyen kulkonmaz, damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer.

    KUŞKONMAZ
    Kan akışını düznleyen kulkonmaz, damar duvarlarının sertleşmesinin önüne geçer.

  3. NAR <br> Antioksidan bakımından zengin olan nar, damarlarda iltihaplı hücreleirn çoğalmasının önüne geçer. Kan oranını artırarak damarların içerisini temizler.

    NAR
    Antioksidan bakımından zengin olan nar, damarlarda iltihaplı hücreleirn çoğalmasının önüne geçer. Kan oranını artırarak damarların içerisini temizler.

  4. ZEYTİNYAĞI<br> Doymuş yağlar arasında en sağlıklısı olan zeytin yağ kötü kolesterol seviyesini düşürür. Vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.

    ZEYTİNYAĞI
    Doymuş yağlar arasında en sağlıklısı olan zeytin yağ kötü kolesterol seviyesini düşürür. Vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.

  5. YEŞİL ÇAY <br> Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisinin yanı sıra çok güçlü toksin atma özelliğine sahip olan yeşil çay, Kalp sağlığı için etkili bir besindir.

    YEŞİL ÇAY
    Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisinin yanı sıra çok güçlü toksin atma özelliğine sahip olan yeşil çay, Kalp sağlığı için etkili bir besindir.

  6. TARÇIN Yapılan araştırmalarda kötü kolesterol seviyesini düşürmede tarçının oldukça etkili bir besin olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede uzmanlar özellikle 30 yaşından sonra tüketilen günlük 2.5 litre suyun en fazla bir litresinin tarcçınlı su olmasını tavsiye eder.

    TARÇIN Yapılan araştırmalarda kötü kolesterol seviyesini düşürmede tarçının oldukça etkili bir besin olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede uzmanlar özellikle 30 yaşından sonra tüketilen günlük 2.5 litre suyun en fazla bir litresinin tarcçınlı su olmasını tavsiye eder.

  7. KEFİR <br> Süt ürünlerinin içinde en yağısız olan kefir vücudun enerji miktarını yükseltirken yağ oranını korur.

    KEFİR
    Süt ürünlerinin içinde en yağısız olan kefir vücudun enerji miktarını yükseltirken yağ oranını korur.

  8. YABAN MERSİNİ<br> Tarçın sonrası en etkili besin ise yaban mersini kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini korur.

    YABAN MERSİNİ
    Tarçın sonrası en etkili besin ise yaban mersini kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini korur.

  9. BADEM <br> Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan badem, damarların besinlerden kaynaklı sertleşmesinin önüne geçer.

    BADEM
    Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan badem, damarların besinlerden kaynaklı sertleşmesinin önüne geçer.