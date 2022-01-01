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Aile Değerlerimize Göz Diktiler!

Geçtiğimiz yıllarda Netflix'in yayınladığı yapımlarda çokça gündem olan LGBT'nin şimdi de Disney ile karşımıza çıkması hedefleniyor.

  1. Batı merkezli LGBT lobisi yıllardır aile değerlerini yok etme çalışmalarını sürdürüyor. 'Ön yargı' etiketi altında çıkarılan 'cinsiyetsizlik' kavramıyla tüm dünyada, yaradılış gerçeğini reddetme sapkınlığı herkese empoze edilmeye çalışılıyor.

    Batı merkezli LGBT lobisi yıllardır aile değerlerini yok etme çalışmalarını sürdürüyor. 'Ön yargı' etiketi altında çıkarılan 'cinsiyetsizlik' kavramıyla tüm dünyada, yaradılış gerçeğini reddetme sapkınlığı herkese empoze edilmeye çalışılıyor.

  2. Özellikle son yıllarda "biyolojik cinsiyet" gerçeğini ortadan kaldırma çalışmaları arttı. "Tercih" adını verdikleri bu sapkınlığın dünya genelinde yayılması için çeşitli bilinçaltı uygulamaları yapılmaya başlandı.

    Özellikle son yıllarda "biyolojik cinsiyet" gerçeğini ortadan kaldırma çalışmaları arttı. "Tercih" adını verdikleri bu sapkınlığın dünya genelinde yayılması için çeşitli bilinçaltı uygulamaları yapılmaya başlandı.

  3. Abone sayısında rekorlara ulaşan dijital platform Netflix'ten sonra şimdilerde görkemli projeleri ve etkinlikleriyle hem Türk hem de dünya medyasının gündeminden düşmeyen Disney Plus da insanlığın fıtratına ve biyolojik cinsiyetine göz dikti! Bununla yetinmeyerek çocukları da hedefe aldı.

    Abone sayısında rekorlara ulaşan dijital platform Netflix'ten sonra şimdilerde görkemli projeleri ve etkinlikleriyle hem Türk hem de dünya medyasının gündeminden düşmeyen Disney Plus da insanlığın fıtratına ve biyolojik cinsiyetine göz dikti! Bununla yetinmeyerek çocukları da hedefe aldı.

  4. ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA! 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, tanıtımını yaptığı yeni projeleriyle ne yazık ki toplumun genelini hedef haline getirdi. Yaklaşık 100 yıldır çocuk platformu olan Disney, artık bilinçaltı çalışmalarını açıktan yürütüyor.

    ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA! 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, tanıtımını yaptığı yeni projeleriyle ne yazık ki toplumun genelini hedef haline getirdi. Yaklaşık 100 yıldır çocuk platformu olan Disney, artık bilinçaltı çalışmalarını açıktan yürütüyor.

  5. ABD ve Avrupa merkezli sapkın lobi, Türkiye'de de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ta İslami değerler hedef haline getirildi. Amerika alt yapılı şirket Disney'in yayın politikalarına yön veren Karey Burke, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı itirafla resmen kan dondurdu.

    ABD ve Avrupa merkezli sapkın lobi, Türkiye'de de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ta İslami değerler hedef haline getirildi. Amerika alt yapılı şirket Disney'in yayın politikalarına yön veren Karey Burke, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı itirafla resmen kan dondurdu.

  6. Disney Plus'ta yayınlanan çizgi filmlerdeki karakterlerin yarısının eşcinsel olmasını isteyen Burke, kendi çocuklarına da küçük yaşta sapkınlığı aşıladığını itiraf etti. Burke, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    Disney Plus'ta yayınlanan çizgi filmlerdeki karakterlerin yarısının eşcinsel olmasını isteyen Burke, kendi çocuklarına da küçük yaşta sapkınlığı aşıladığını itiraf etti. Burke, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

  7. "İki tane çocuğum var. Biri panseksüel (LGBT'nin her türüne ilgi duyan), diğeri transgender (doğuştan gelen cinsiyetini reddeden)... LGBT bireylerin yaşadıkları hakkında çok sayıda panele, konuşmaya şahit oldum. Bunları yıllardır duyuyoruz. Ekranlarda varolmak ve bizden kendileriyle aynı doğrultuda içerik üretmemizi istiyorlar.

    "İki tane çocuğum var. Biri panseksüel (LGBT'nin her türüne ilgi duyan), diğeri transgender (doğuştan gelen cinsiyetini reddeden)... LGBT bireylerin yaşadıkları hakkında çok sayıda panele, konuşmaya şahit oldum. Bunları yıllardır duyuyoruz. Ekranlarda varolmak ve bizden kendileriyle aynı doğrultuda içerik üretmemizi istiyorlar.

  8. Şimdi ele aldığımız hikayelerimizde pek çok LGBT içerik var. Sadece gay'leri kapsayanlar da dahil olmak üzere bunların sayısını artıracağız. Karakterlerin yüzde 50'sinin LGBT olmasını sağlayacağız."

    Şimdi ele aldığımız hikayelerimizde pek çok LGBT içerik var. Sadece gay'leri kapsayanlar da dahil olmak üzere bunların sayısını artıracağız. Karakterlerin yüzde 50'sinin LGBT olmasını sağlayacağız."

  9. AİLE VE DİNİ DEĞERLER YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR! Yapılan bu konuşmadaki ifadeler aslında şimdiden abone sayısıyla rekora ulaşan Disney Plus'ın özellikle çocuklara bu tarz durumları aşıladıklarını apaçık ortaya koymuş oldu.

    AİLE VE DİNİ DEĞERLER YOK EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR! Yapılan bu konuşmadaki ifadeler aslında şimdiden abone sayısıyla rekora ulaşan Disney Plus'ın özellikle çocuklara bu tarz durumları aşıladıklarını apaçık ortaya koymuş oldu.

  10. Özgürlük ve tercih kavramları altında doğuştan gelen cinsiyet kabul edilmeyerek fıtrata baş kaldırma normalleştirmeye çalışılıyor.

    Özgürlük ve tercih kavramları altında doğuştan gelen cinsiyet kabul edilmeyerek fıtrata baş kaldırma normalleştirmeye çalışılıyor.

  11. BU SAPKINLIĞA DUR DENMELİ! Aile değerlerinin ayakta durabilmesi için yapılan bu uygulamalara sessiz kalınmamalı ve ebeveynler tarafından çocuklar bilinçlendirilmelidir.

    BU SAPKINLIĞA DUR DENMELİ! Aile değerlerinin ayakta durabilmesi için yapılan bu uygulamalara sessiz kalınmamalı ve ebeveynler tarafından çocuklar bilinçlendirilmelidir.

  12. Bu tarz platformlar hakkında ise gerekli işlemler başlatılmalı.

    Bu tarz platformlar hakkında ise gerekli işlemler başlatılmalı.