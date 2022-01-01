DSÖ'den Karantina Raporu: Çocuklarda Ruh Sağlığı Krizine Neden Oldu

Ayrıca raporda, küresel olarak, genç yaş grupları arasında yaşlılara göre daha büyük bir değişikliği oldu, bu da potansiyel olarak okulların kapanmasının ve sosyal kısıtlamaların gençlerin ruh sağlığı üzerindeki derin etkisini yansıttığının altı çizilirken, ?Bazı çocuklar ve ergenler için evde kalmaya zorlanmak, akıl sağlığı sorunları için bilinen risk faktörleri olan aile stresi veya istismar riskini artırmış olabilir? denildi.