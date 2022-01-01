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DSÖ'den Karantina Raporu: Çocuklarda Ruh Sağlığı Krizine Neden Oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüs karantinalarının etkisi üzerine yeni bir rapor yayımladı.

  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüs pandemisi sırasında yaşanan karantina sürecine dair rapor yayımladı. DSÖ, Covid karantinalarının okulların kapanmasına neden olduğu için çocukları derinden etkilediğini söyledi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüs pandemisi sırasında yaşanan karantina sürecine dair rapor yayımladı. DSÖ, Covid karantinalarının okulların kapanmasına neden olduğu için çocukları derinden etkilediğini söyledi.

  2. Karantinaların ?küresel ruh sağlığı krizine? neden olduğunu belirten Örgüt, iki yıllık kısıtlamaların, özellikle gençler için 'önemli zihinsel sağlık sonuçlara' yol açtığı tespit ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda dünya çapında bir milyardan fazla insanın, karantinaların sonucu olarak Covid öncesi döneme göre dörtte bir oranında daha fazla zihinsel sağlık bozukluğuna neden olduğunu tahmin ettiğini de aktardı.

    Karantinaların ?küresel ruh sağlığı krizine? neden olduğunu belirten Örgüt, iki yıllık kısıtlamaların, özellikle gençler için 'önemli zihinsel sağlık sonuçlara' yol açtığı tespit ettiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda dünya çapında bir milyardan fazla insanın, karantinaların sonucu olarak Covid öncesi döneme göre dörtte bir oranında daha fazla zihinsel sağlık bozukluğuna neden olduğunu tahmin ettiğini de aktardı.

  3. Bununla birlikte Örgüt, çocuklar arasında 'potansiyel olarak okulların kapanmasının derin etkisini yansıtan' daha da büyük bir artış olduğunu bildirdi. Yayımlanan raporda, kısıtlamaların 'sosyal izolasyon, kopukluk ve geleceğe dair belirsizlik' duygularına yol açtığı belirtildi.

    Bununla birlikte Örgüt, çocuklar arasında 'potansiyel olarak okulların kapanmasının derin etkisini yansıtan' daha da büyük bir artış olduğunu bildirdi. Yayımlanan raporda, kısıtlamaların 'sosyal izolasyon, kopukluk ve geleceğe dair belirsizlik' duygularına yol açtığı belirtildi.

  4. Karantina sürecinde en yaygın görülen zihinsel sağlık sorunlarının anksiyete ve depresyon olduğunu vurgulandı. Raporda, 'Örneğin, Covid pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar, sosyal izolasyon, kopukluk ve gelecekle ilgili belirsizlikten kaynaklanan stres, endişe veya depresyon dahil olmak üzere birçok kişi için önemli zihinsel sağlık sonuçları doğurdu? ifadeleri yer aldı.

    Karantina sürecinde en yaygın görülen zihinsel sağlık sorunlarının anksiyete ve depresyon olduğunu vurgulandı. Raporda, 'Örneğin, Covid pandemisi sırasında uygulanan kısıtlamalar, sosyal izolasyon, kopukluk ve gelecekle ilgili belirsizlikten kaynaklanan stres, endişe veya depresyon dahil olmak üzere birçok kişi için önemli zihinsel sağlık sonuçları doğurdu? ifadeleri yer aldı.

  5. Ayrıca raporda, küresel olarak, genç yaş grupları arasında yaşlılara göre daha büyük bir değişikliği oldu, bu da potansiyel olarak okulların kapanmasının ve sosyal kısıtlamaların gençlerin ruh sağlığı üzerindeki derin etkisini yansıttığının altı çizilirken, ?Bazı çocuklar ve ergenler için evde kalmaya zorlanmak, akıl sağlığı sorunları için bilinen risk faktörleri olan aile stresi veya istismar riskini artırmış olabilir? denildi.

    Ayrıca raporda, küresel olarak, genç yaş grupları arasında yaşlılara göre daha büyük bir değişikliği oldu, bu da potansiyel olarak okulların kapanmasının ve sosyal kısıtlamaların gençlerin ruh sağlığı üzerindeki derin etkisini yansıttığının altı çizilirken, ?Bazı çocuklar ve ergenler için evde kalmaya zorlanmak, akıl sağlığı sorunları için bilinen risk faktörleri olan aile stresi veya istismar riskini artırmış olabilir? denildi.