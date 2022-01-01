2018 Seçimlerini Bilen ORC'den Şehir Şehir Haziran Anketi!
2018 seçimlerini bilen araştırma şirketi ORC, Haziran ayı siyasi eğilimler araştırmasında dikkat çeken 10 şehirin sonuçlarını paylaştı.
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2018 seçimlerini bilen araştırma şirketi ORC, Haziran ayı siyasi eğilimler araştırmasında dikkat çeken 10 şehirin sonuçlarını paylaştı. Buna göre CHP, CHP'li belediyelerin yönettiği illerde açık ara birinci sırada çıkarken, diğer illerde İYİ Parti'nin CHP'yi geride bıraktığı görüldü. Anketten AK Parti yine birinci parti çıktı.
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Son genel seçimleri en doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC, Haziran ayı anketinden 10 ilin sonuçlarını paylaştı. Haziran ayı anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 34.8, Millet İttifakı ise 43.4 oy alıyor... Trabzon, Erzurum, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Samsun, Karabük ve Giresun illerinin anket sonuçlarından ise çarpıcı sonuçlar çıktı. Karadeniz bölgesi illerinde AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sıraya İYİ Parti'nin yükselmesi dikkat çekti. CHP ise Büyükşehir Belediyesi elinde olan şehirlerin tamamında birinci parti çıktı. İşte ORC anketinden dikkat çeken sonuçlar...
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AK Parti birinci parti! Millet İttifakı önde..
ORC anketinde vatandaşa, "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 27.7'si AK Parti derken, yüzde 23.8'i CHP, Yüzde 20.6'sı da İYİ Parti dedi. HDP yüzde 7.5, MHP ise yüzde 7.1 çıktı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) yüzde 43.4 oy alırken, Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) yüzde 34.8'de kaldı.
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Adana anket sonuçları! CHP ilk sırada...
ORC anketine göre Adana'da CHP yüzde 29 oy oranı ile ilk sırada. Adana'da AK Parti yüzde 28.1 ile ikinci, İYİ Parti 19.4 ile üçüncü sırada çıktı. HDP 9.3 çıkarken, geçen dönem Adana'yı yöneten MHP, 8.1 ile HDP'nin gerisinde kaldı.
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Kocaeli anket sonuçları! AK Parti açık ara birinci...
Kocaeli'nde AK Parti yüzde 37.6 ile ilk sırada. CHP yüzde 24.5 ile ikini, İYİ Parti yüzde 22 ile üçüncü sırada. HDP yüzde 6 çıkarken, MHP yüzde 5.9 çıktı.
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Tekirdağ'da CHP birinci parti!
ORC anketine göre Tekirdağ'da CHP'nin oyu yüzde 40.7 çıktı. AK Parti yüzde 23 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 19.6 ile üçüncü parti oldu. Tekirdağ'da HDP 6.3, MHP ise 4.5 çıkarken Muharrem İnce'nin Memleket Partisi burada yüzde 1 sınırını aşmış gözüküyor.
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Mersin anket sonuçları!
CHP yüzde 29.5 oy oranı ile Mersin'de ilk sırada çıktı. AK Parti yüzde 23.6 ile ikinci, İYİ Parti ise 20.3 ile üçüncü parti oldu. HDP yüde 12.2 oy alıyor gözükürken, MHP yüzde 8.5 çıktı.
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Erzurum anket sonuçları!
AK Parti Erzurum'da yüzde 42.5 ile ilk sırada. İYİ Parti yüzde 20.6 ile ikinci, MHP ise yüzde 13.5 ile üçüncü parti çıktı. HDP yüzde 8.9 çıkarken, CHP yüzde 8.5 ile HDP'nin gerisinde kaldı.
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Trabzon anket sonuçları! HDP sürprizi...
Trabzon'da AK Parti yüzde 41.4 ile açık ara birinci parti olurken, CHP yüzde 23.2 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 20.7 ile üçüncü parti oldu. MHP yüzde 6.9 çıkarken HDP Trabzon'da 1.7'de kaldı.
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Muğla anket sonucu! AK Pari üçüncü parti...
CHP yüzde 42 ime açık ara birinci çıkarken, İYİ Parti yüzde 26.4 ile ikinci parti oldu. AK Parti, yüzde 20.1 çıkarken, HDP yüzde 5.2 ve MHP ise yüzde 3.4 çıktı.
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Giresun anket sonuçları...
10-13 Haziran arasında Giresun'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı AK Parti yüzde 39,8 ile alıyor. Giresun'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 53,6 ile yine AK Parti olmuştu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22 ile CHP takip ediyor. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,8 oy kaybı yaşadığı görülürken İYİ Parti ise oyunu yüzde 11,5 artırıyor.
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Karabük anket sonuçları...
11-14 Haziran tarihleri arasında 935 kişiyle yapılan araştırmaya göre Karabük'te AK Parti yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 22,5 ile İYİ Parti, yüzde 21,7 ile CHP takip ediyor. 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin yüzde 11,8 oy kaybı yaşadığı görülen tabloda, İYİ Parti oyunu yüzde 10,3 artırıyor.
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Samsun anket sonuçları...
10-15 Haziran arasında Samsun'da 1670 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 40,8 oy olarak birinci parti olmayı 2018'deki gibi bırakmıyor. 2018'de yüzde 52 oy alan AK Parti son araştırmaya göre yüzde 11,2 oy kaybı yaşıyor. İYİ Parti yüzde 24 ile ikinci, CHP yüzde 20,1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Son sonuçlara göre İYİ Parti'nin oyunu 3 yılda yüzde 13,1 artırması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
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Erken seçim isteyenler çoğunlukta...
ORC anketinde vatandaşa "Erken seçim olmasını istiyor musunuz?" diye soruldu. Katılanların yüzde 67'si "Evet erken seçim olmalı' dedi. Haziran 2021'de erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 49.2 çıkmıştı. Bir yılda erken seçim isteyenlerin oranının hızla arttığı görüldü.