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Gümüşhane'de Rus İHA'sı Bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir hava aracı buldu. Yapılan incelemede aracın Rus yapımı Orlan-10 insansız hava aracı olduğu belirlendi.

  1. Gümüşhane'de arazide Rus yapımı bir İHA bulundu.

    Gümüşhane'de arazide Rus yapımı bir İHA bulundu.

  2. Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.

    Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.

  3. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA?nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA?nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

  4. Bin 400 kilometre menzilli İHA?nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

    Bin 400 kilometre menzilli İHA?nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

  5. Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara?ya gönderildi.

    Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara?ya gönderildi.