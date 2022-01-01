Gümüşhane'de Rus İHA'sı Bulundu
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir hava aracı buldu. Yapılan incelemede aracın Rus yapımı Orlan-10 insansız hava aracı olduğu belirlendi.
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Gümüşhane'de arazide Rus yapımı bir İHA bulundu.
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Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA?nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.
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Bin 400 kilometre menzilli İHA?nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.
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Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara?ya gönderildi.