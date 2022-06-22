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Meteoroloji Uyardı: Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji hem kuvvetli rüzgar hem de yağış uyarısında bulundu.

  1. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

  2. Muğla?nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00?de Bördübet Mahallesi başlayan ve bölgedeki rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürüyor. Ancak bölgedeki rüzgar hakimiyetini sürdürecek. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

    Muğla?nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00?de Bördübet Mahallesi başlayan ve bölgedeki rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale sürüyor. Ancak bölgedeki rüzgar hakimiyetini sürdürecek. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

  3. RÜZGARLAR SERT ESECEK NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Bugün ve yarın rüzgarlar sert (25-30 km) esecek. Rüzgarın hızı yangın tehdidi oluşturuyor'' dedi. Cuma gününe de dikkat çekerek uyarı bulunan Çalışkan, ''Ekstra sıcak ve kuru rüzgarlar bekleniyor'' diye konuştu. Öte yandan, Marmaris'teki yangın geçen sene günlerce süren orman yangınlarını akıllara getirdi. Çalışkan, ''Önceki yılda yangınlara neden olan rüzgar bambaşkaydı. Şu anki rüzgar bölgenin hakim rüzgarı ancak sert esiyor'' açıklamasında bulundu.

    RÜZGARLAR SERT ESECEK NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Bugün ve yarın rüzgarlar sert (25-30 km) esecek. Rüzgarın hızı yangın tehdidi oluşturuyor'' dedi. Cuma gününe de dikkat çekerek uyarı bulunan Çalışkan, ''Ekstra sıcak ve kuru rüzgarlar bekleniyor'' diye konuştu. Öte yandan, Marmaris'teki yangın geçen sene günlerce süren orman yangınlarını akıllara getirdi. Çalışkan, ''Önceki yılda yangınlara neden olan rüzgar bambaşkaydı. Şu anki rüzgar bölgenin hakim rüzgarı ancak sert esiyor'' açıklamasında bulundu.

  4. Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat! (22 Haziran 2022 hava durumu) - 4 BİR YANDA YANGIN BİR YANDA SEL Ülkenin bir yanında orman yangını tehdidi diğer yanında da ''sel'' tehlikesi bulunuyor. Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

    Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat! (22 Haziran 2022 hava durumu) - 4 BİR YANDA YANGIN BİR YANDA SEL Ülkenin bir yanında orman yangını tehdidi diğer yanında da ''sel'' tehlikesi bulunuyor. Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son uyarıda; Doğu Karadeniz'de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son uyarıda; Doğu Karadeniz'de ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

  6. ''HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR YAĞIŞ KONUŞACAĞIZ'' Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak cuma günü beklenen yağışlı hava geçişiyle birlikte sıcaklık düşecek. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Cuma günü yağış geçişi bekleniyor. Sıcaklıklar da haliyle düşecek'' dedi. Çalışkan, uzun süredir devam eden yaz sağanaklarının ne zaman biteceğine ilişkin de, ''Haziran ayının sonuna kadar yağışları konuşacağız'' dedi.

    ''HAZİRAN AYININ SONUNA KADAR YAĞIŞ KONUŞACAĞIZ'' Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak cuma günü beklenen yağışlı hava geçişiyle birlikte sıcaklık düşecek. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Cuma günü yağış geçişi bekleniyor. Sıcaklıklar da haliyle düşecek'' dedi. Çalışkan, uzun süredir devam eden yaz sağanaklarının ne zaman biteceğine ilişkin de, ''Haziran ayının sonuna kadar yağışları konuşacağız'' dedi.

  7. Öte yandan bugün, yurt genelinde beklenen hava durumu ise şu şekilde: Marmara'da hava parçalı bulutlu. Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul-28, Edirne 35 derece.

    Öte yandan bugün, yurt genelinde beklenen hava durumu ise şu şekilde: Marmara'da hava parçalı bulutlu. Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul-28, Edirne 35 derece.

  8. Ege az bulutlu ve hava açık. İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Denizli-33, İzmir-34 derece. Akdeniz'de de az bulutlu ve açık bir hava var. Doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana-34, Antalya 35 derece.

    Ege az bulutlu ve hava açık. İç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Denizli-33, İzmir-34 derece. Akdeniz'de de az bulutlu ve açık bir hava var. Doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçecek. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Adana-34, Antalya 35 derece.

  9. İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde Çankırı, Sivas, Kayseri ve Niğde; öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ankara-29, Çankırı-30, Eskişehir-27 derece.

    İç Anadolu'da hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde Çankırı, Sivas, Kayseri ve Niğde; öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Ankara-29, Çankırı-30, Eskişehir-27 derece.

  10. Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu-25, Düzce-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon-26, Samsun-27 derece.

    Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu-25, Düzce-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Trabzon-26, Samsun-27 derece.