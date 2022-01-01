Erdal Özyağcılar'ın Eşini Duyanlar Şaşırdı!
TRT 1 ekranlarında Balkan Ninnisi dizisinde Süleyman karakteriyle ekranlara dönen Erdal Özyağcılar'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
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Balkanlarda duygusal bir aşk hikayesini konu alan Balkan Ninnisi'nde birbirinden tanıdık yüzler yer alıyor. Bunlar arasında da yıllara damga vurmuş Erdal Özyağcılar da var.
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Dizi gereği Özlem Türkad ile çift olan Özyağcılar, Süleyman karakteriyle hayranlarını ekrana kitledi.
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Hayatı merak edilen Özyağcılar'ın gerçek hayattaki eşi ise herkesi şaşırttı. Meğer Bizimkiler ve Avrupa Yakası gibi efsane dizilerde yer almış bir isimmiş. Güzin Özyağcılar'la 50 yıldır evli olan usta oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki tane de çocuğu var.
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4 Ağustos 1948 yılında İznik'te doğan Erdal Özyağcılar, Yeşilçam'a damga vurmul projelerde yer aldı. Kibar Feyzo, Çöpçülar Kralı filmlerinde Kemal Sunal'la beraber oynadı.
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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü alan Erdal Özyağcılar, günümüzde ise Elveda Rumeli ile hafızalara kazındı.
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