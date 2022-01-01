Erdal Özyağcılar'ın Eşini Duyanlar Şaşırdı!

Hayatı merak edilen Özyağcılar'ın gerçek hayattaki eşi ise herkesi şaşırttı. Meğer Bizimkiler ve Avrupa Yakası gibi efsane dizilerde yer almış bir isimmiş. Güzin Özyağcılar'la 50 yıldır evli olan usta oyuncunun bu evlilikten Emrah ve Zeynep adında iki tane de çocuğu var.