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Musk Döneminde Twitter Nasıl Olacak?

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması günden güne şekilleniyor.

  1. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıdan ayrıntılar gelmeye devam ediyor. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Musk'ın hayalindeki Twitter'a dair düşünceler gittikçe vücut kazanıyor.

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta Twitter çalışanlarıyla yaptığı toplantıdan ayrıntılar gelmeye devam ediyor. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Musk'ın hayalindeki Twitter'a dair düşünceler gittikçe vücut kazanıyor.

  2. Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk soru-cevap bölümünde Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşma vizyonunu paylaştı. Bu sayı Twitter kullanıcılarının dört katına çıkacağı anlamına geliyor. Musk ilk aşamada sahte hesapların da silinmesi gerektiğini bildirdi. Musk iş vizyonundan bahsederken konuyu bir ara SpaceX ve Mars'ta yaşama ve uzaylılara kadar getirdi. CEO olup olmayacağı merak edilen Musk, ünvanları önemsemediğini belirtti ama şirketinde istediği şeylerin yapılmasını beklediğini söyledi.

    Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk soru-cevap bölümünde Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşma vizyonunu paylaştı. Bu sayı Twitter kullanıcılarının dört katına çıkacağı anlamına geliyor. Musk ilk aşamada sahte hesapların da silinmesi gerektiğini bildirdi. Musk iş vizyonundan bahsederken konuyu bir ara SpaceX ve Mars'ta yaşama ve uzaylılara kadar getirdi. CEO olup olmayacağı merak edilen Musk, ünvanları önemsemediğini belirtti ama şirketinde istediği şeylerin yapılmasını beklediğini söyledi.

  3. Elon Musk, Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi. Çalışanların en çok merak ettiği işte çıkarma konusu da gündeme geldi. Musk, Twitter'da giderlerin gelirleri aştığını belirterek şirketin kara geçmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan Musk, Twitter'ın kar etmemesi halinde büyüyemeyeceğini ve hayatta kalamayağını aktardı.

    Elon Musk, Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi. Çalışanların en çok merak ettiği işte çıkarma konusu da gündeme geldi. Musk, Twitter'da giderlerin gelirleri aştığını belirterek şirketin kara geçmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan Musk, Twitter'ın kar etmemesi halinde büyüyemeyeceğini ve hayatta kalamayağını aktardı.

  4. Personel sayısının rasyonel bir seviyeye gelmesi gerektiğine değinen Musk, Twitter'a katkı sağlayan çalışanların endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda, Musk, uygulamanın daha fazla fayda sunması gerektiğini ve ilk dahili ellerinde açıklamaları duyan çalışanlara göre "insanların çok eğlendirilip bilgilendirildiğinden" emin olması gerektiğini açıkladı.

    Personel sayısının rasyonel bir seviyeye gelmesi gerektiğine değinen Musk, Twitter'a katkı sağlayan çalışanların endişelenmemesi gerektiğini belirtti. Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda, Musk, uygulamanın daha fazla fayda sunması gerektiğini ve ilk dahili ellerinde açıklamaları duyan çalışanlara göre "insanların çok eğlendirilip bilgilendirildiğinden" emin olması gerektiğini açıkladı.

  5. Musk, ?Çin dışında WeChat'in eşdeğeri yok. Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.? dedi.

    Musk, ?Çin dışında WeChat'in eşdeğeri yok. Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.? dedi.

  6. Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 6 "BİLGİLENDİRME KONUSUNDA DAHA İYİ OLABİLİR" Ayrıca TikTok'un algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı.

    Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 6 "BİLGİLENDİRME KONUSUNDA DAHA İYİ OLABİLİR" Ayrıca TikTok'un algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı.

  7. Video içeriklere değinen Musk, TikTok'taki video sistemini de övdü. TikTok'ta bazı videoları saldırgan bulduğunu söylese de Musk platformun genel olarak sıkıcı olmadığını vurguladı. Video içerik üreticilerinin Twitter'da olduğunu belirten Musk bu kişilerin Youtube içeriklerini Twitter'da tanıttığına değindi. Yani Twitter'ın bir yönlendirme platformu olduğunu söyleyen Musk bunların hepsini aynı platformda sağlamayı düşünüyor. Yani yakında Youtube gibi Twitter da içerik üreticilerine para ödemeye başlayabilir.

    Video içeriklere değinen Musk, TikTok'taki video sistemini de övdü. TikTok'ta bazı videoları saldırgan bulduğunu söylese de Musk platformun genel olarak sıkıcı olmadığını vurguladı. Video içerik üreticilerinin Twitter'da olduğunu belirten Musk bu kişilerin Youtube içeriklerini Twitter'da tanıttığına değindi. Yani Twitter'ın bir yönlendirme platformu olduğunu söyleyen Musk bunların hepsini aynı platformda sağlamayı düşünüyor. Yani yakında Youtube gibi Twitter da içerik üreticilerine para ödemeye başlayabilir.

  8. İfade özgürlüğüne de değinen Musk, yasal sınırlar içerisinde herkesin her şeyi söylemesi gerektiğini ifade etti. Musk buradaki kırmızı çizgiyi ise bu söylemlerin Twitter tarafından tanıtılmak zorunda olmadığı düşüncesiyle çizgi. Yani biri yasal sınırlar içerisinde saldırgan bir şey yazabilir ama Twitter bu içeriği etkileşim alıyor diye herkese göstermek zorunda değil.

    İfade özgürlüğüne de değinen Musk, yasal sınırlar içerisinde herkesin her şeyi söylemesi gerektiğini ifade etti. Musk buradaki kırmızı çizgiyi ise bu söylemlerin Twitter tarafından tanıtılmak zorunda olmadığı düşüncesiyle çizgi. Yani biri yasal sınırlar içerisinde saldırgan bir şey yazabilir ama Twitter bu içeriği etkileşim alıyor diye herkese göstermek zorunda değil.

  9. Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorulduğunda Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi.

    Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorulduğunda Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi.

  10. Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Bir noktada, birisinin bir tweetin arkasındaki niyeti gösterebilmesi için bir ?ironi? etiketi fikrini önerdi.

    Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Bir noktada, birisinin bir tweetin arkasındaki niyeti gösterebilmesi için bir ?ironi? etiketi fikrini önerdi.

  11. Tesla CEO'su, ?bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini? söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı.

    Tesla CEO'su, ?bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini? söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı.