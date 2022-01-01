Musk Döneminde Twitter Nasıl Olacak?

İfade özgürlüğüne de değinen Musk, yasal sınırlar içerisinde herkesin her şeyi söylemesi gerektiğini ifade etti. Musk buradaki kırmızı çizgiyi ise bu söylemlerin Twitter tarafından tanıtılmak zorunda olmadığı düşüncesiyle çizgi. Yani biri yasal sınırlar içerisinde saldırgan bir şey yazabilir ama Twitter bu içeriği etkileşim alıyor diye herkese göstermek zorunda değil.