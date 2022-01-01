Pek çok takipçisi, ünlü sunucunun son halini beğenmedi. Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", ?Yüzünüzün doğallığı gitmiş? , ?Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi? tarzında yorumlar geldi.