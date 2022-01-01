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Yemek Programıyla Ünlenen İsim Son Haliyle Şaşırttı

Sunuculuğunu yaptığı yemek programıyla ünlenen sonrasında Arka Sokaklar'ın oyuncularından Ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel aynı dizide tanıştığı rol arkadaşı Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Şimdilerde ikiz bebekleri olan Sertel, değişimiyle dikkat çekiyor.

  1. Ezgi Sertel evlendikten neredeyse bir yıl sonra İrem Derici'nin sunumunu yaptığı Eğlenmene Bak'a katıldı.

    Ezgi Sertel evlendikten neredeyse bir yıl sonra İrem Derici'nin sunumunu yaptığı Eğlenmene Bak'a katıldı.

  2. Sertel'in verdiği kilolar ve fit vücudu ile görenleri şaşırttı.

    Sertel'in verdiği kilolar ve fit vücudu ile görenleri şaşırttı.

  3. Pek çok takipçisi, ünlü sunucunun son halini beğenmedi. Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", ?Yüzünüzün doğallığı gitmiş? , ?Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi? tarzında yorumlar geldi.

    Pek çok takipçisi, ünlü sunucunun son halini beğenmedi. Ezgi Sertel'e "Keşke eski halin olsaydı içten gülüşünle çok güzeldin", ?Yüzünüzün doğallığı gitmiş? , ?Estetik mi yaptırdınız, eski haliniz daha güzeldi? tarzında yorumlar geldi.

  4. Gelen eleştirilen ardından Sertel, "Sadece göz kapağımı kırptırdım, yalan yok. Bakışlarımı acayip değiştirdi. İyi ki yaptırdım. Makyajın katkısı. Yani ağzım burnum orijinal." açıklamasında bulundu.

    Gelen eleştirilen ardından Sertel, "Sadece göz kapağımı kırptırdım, yalan yok. Bakışlarımı acayip değiştirdi. İyi ki yaptırdım. Makyajın katkısı. Yani ağzım burnum orijinal." açıklamasında bulundu.

  5. İşte Ezgi Sertel?in son hali:

    İşte Ezgi Sertel?in son hali: