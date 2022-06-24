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Mahmut Ustaosmanoğlu Vefat Etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı.

  1. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.

  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

  3. Nakşibendi Tarikatı?na bağlı İsmailağa Cemaati?nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu?nun cenazesi Beykoz?daki evine getirildi.

    Nakşibendi Tarikatı?na bağlı İsmailağa Cemaati?nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu?nun cenazesi Beykoz?daki evine getirildi.

  4. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni ile ilgili bilgi veren Ahmet Mahmut Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde: "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur."

    Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni ile ilgili bilgi veren Ahmet Mahmut Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde: "Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur."

  5. "Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir." "Rûh-ı şerîfi için üç İhlâs-ı Şerîf ile birlikte el-Fâtiha."

    "Cenâzesi 24 Haziran 2022 cuma günü cuma namazını müteâkiben Fâtih Câmi-i Şerîfinde kılınacak ve Sakızağacı Şehitliği'nde Yüce Şeyhi Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri'nin yakınında bulunan kabr-i şerîfine defnedilecektir." "Rûh-ı şerîfi için üç İhlâs-ı Şerîf ile birlikte el-Fâtiha."

  6. Yerine kim geldi? : Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti.

    Yerine kim geldi? : Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti.

  7. Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde çevresindeki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

    Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde çevresindeki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

  8. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ?Allah?tan geldik, yine O?na döneceğiz.? Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah?tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ?Allah?tan geldik, yine O?na döneceğiz.? Değerli alim, hoca, fazıl ve veli insan muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu efendiye Allah?tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mevla sonsuz rahmetiyle muamele eylesin. Mekanı cennet olsun."

  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir" Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum Mekanı cennet makamı âlî olsun."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir" Yetiştirdiği Kur'an talebeleriyle, örnek yaşayışıyla, İslâm'ın büyük hizmetkârı, Muhterem Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiye Allah'tan rahmet; İslam Âlemi, Milletimiz ve İsmailağa Cemaatine başsağlığı diliyorum Mekanı cennet makamı âlî olsun."

  10. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslam?ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "İslam?ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelâta dair emir ve nehiylerinin öğrenilmesi ve yaşanması için ilim ve irfan yolunda bir asra yakın mücadele yürüten, binlerce talebe yetiştiren Mahmud Efendi üstadımızın mekanı cennet, makâmı âlî olsun."