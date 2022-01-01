Marmara'ya Akan Beyaz Sıvıya İnceleme
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dereden beyaz renkte dökülen sıvı İzmit Körfezi'ne akarken, incelenmek üzere sudan numune alındı.
-
İzmit Körfezi Değirmendere sahili bölgesinde dereden beyaz renkte bir sıvı döküldüğünü fark edenler durumu belediyeye bildirdi.
-
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler inceleme başlattı.
-
Ekipler incelenmek üzere beyaz sıvıdan kavanozlara numune aldı. Sıvının nereden döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.
-
-
-
-