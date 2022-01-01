İstanbul'da Suikast Timine Baskın
Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 5 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına ''Derhal ülkeden ayrılın'' diyerek uyarısında bulundu.
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Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı.
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MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı.
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Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı.
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Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.