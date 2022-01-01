Esenyurt'ta Rezidansa Dolar Baskını
Esenyurt'ta sahte dolar imal edildiği belirlenen rezidansa baskın yapıldı. Baskında piyasaya sürülmek üzere olan sahte 3 milyon dolar ele geçirildi.
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.
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Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı. Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı.
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Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
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Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.