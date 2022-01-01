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Bu Besinler Beyni Küçültüyor...

Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.

  1. Beslenme alışkanlıkları beyni oldukça çok etkiliyor. Beyindeki hücrelerin gelişmesi ya da olumsuz etkilenmesi durumunda etken bir durum olan beslenme hakkında uzmanlar çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.

    Beslenme alışkanlıkları beyni oldukça çok etkiliyor. Beyindeki hücrelerin gelişmesi ya da olumsuz etkilenmesi durumunda etken bir durum olan beslenme hakkında uzmanlar çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.

  2. Günlük tüketilen birçok besin vücudun ek takviyesini karşılaması lazım. Ancak tadı lezzetli olmasına rağmen bazı besinler beyin gelişimini olumsuz etkiler. Özellikle belli bir yaştan sonra hücre yenilenmesi olmadığından beynin gelişimi de olumsuz etkilenir. Yapılan araştırmalarda bu besinlerin bilimsel oalrak hasarlı oldukları kanıtlandı.

    Günlük tüketilen birçok besin vücudun ek takviyesini karşılaması lazım. Ancak tadı lezzetli olmasına rağmen bazı besinler beyin gelişimini olumsuz etkiler. Özellikle belli bir yaştan sonra hücre yenilenmesi olmadığından beynin gelişimi de olumsuz etkilenir. Yapılan araştırmalarda bu besinlerin bilimsel oalrak hasarlı oldukları kanıtlandı.

  3. KURUTULMUŞ MEYVELER Doğal olarak kurutulmayan meyvelerde sülfat oranı artar. Sülfat beynin içindeki hücrelerin zayıflamasına neden olur.

    KURUTULMUŞ MEYVELER Doğal olarak kurutulmayan meyvelerde sülfat oranı artar. Sülfat beynin içindeki hücrelerin zayıflamasına neden olur.

  4. HAZIR TURŞU Uzun süre saklamak için içeriğinde fazla tuz atılır. Tuz içinde de fazla potasyum barındırır. Potasyum bekledikçe farklı bir maddeye dönüştüğünden özellikle sinir hücrelerine zarar verir.

    HAZIR TURŞU Uzun süre saklamak için içeriğinde fazla tuz atılır. Tuz içinde de fazla potasyum barındırır. Potasyum bekledikçe farklı bir maddeye dönüştüğünden özellikle sinir hücrelerine zarar verir.

  5. KAHVALTI GEVREĞİ Karbonhidrat ve yapay şeker barındıran kahvaltı gevrekleri vücutta aşırı miktarda yağlanmaya yol açar. Yağ oranı artıkça sinir hücreleri hasar alır.

    KAHVALTI GEVREĞİ Karbonhidrat ve yapay şeker barındıran kahvaltı gevrekleri vücutta aşırı miktarda yağlanmaya yol açar. Yağ oranı artıkça sinir hücreleri hasar alır.

  6. DONDURULMUŞ GIDA Bir aydan fazla dondurulan ve tüketilmeyen besinler tam bir zehirdir.

    DONDURULMUŞ GIDA Bir aydan fazla dondurulan ve tüketilmeyen besinler tam bir zehirdir.

  7. BEYAZ ŞEKER Küp şeker sıkıştırılmış bir sürü şeker barındırdığından vücut için zararlı bir besin olur.

    BEYAZ ŞEKER Küp şeker sıkıştırılmış bir sürü şeker barındırdığından vücut için zararlı bir besin olur.

  8. CİPS Trans yağın yanı sıra uzun süreli tüketilmesi için içinde bir sürü zararlı madde barındırır.

    CİPS Trans yağın yanı sıra uzun süreli tüketilmesi için içinde bir sürü zararlı madde barındırır.

  9. PATLAMIŞ MISIR Son yıllarda daha kolay olsun diye mikrodolga fırınlarda patlatılan mısırlara radyoaktif maddeler birikir. Bu madde özellikle beyni etkiler.

    PATLAMIŞ MISIR Son yıllarda daha kolay olsun diye mikrodolga fırınlarda patlatılan mısırlara radyoaktif maddeler birikir. Bu madde özellikle beyni etkiler.

  10. KIZARTILMIŞ PATATES Trans yağlar yüksek oranda doymamış yağ barındırdıklarından vücut içind ekötü kolesterol oranını artırır. Damarları tıkayarak vücut içi iletişimi keser. Kalbin yanı sıra beyin oldukça büyük bir hasar alır.

    KIZARTILMIŞ PATATES Trans yağlar yüksek oranda doymamış yağ barındırdıklarından vücut içind ekötü kolesterol oranını artırır. Damarları tıkayarak vücut içi iletişimi keser. Kalbin yanı sıra beyin oldukça büyük bir hasar alır.

  11. ŞEKERLEMELER Vücudun baş düşmanı şekerdir. Şeker vücuttan çözülmez ve atık gıda oluşturur. Atık gıda artıkça sinir hücreleri hasar alır. Hasar almış sinir hücreleri beyne sağlıklı bir etkileşim gerçekleştirmez. Fonksiyonu azalan beyin giderek küçülür.

    ŞEKERLEMELER Vücudun baş düşmanı şekerdir. Şeker vücuttan çözülmez ve atık gıda oluşturur. Atık gıda artıkça sinir hücreleri hasar alır. Hasar almış sinir hücreleri beyne sağlıklı bir etkileşim gerçekleştirmez. Fonksiyonu azalan beyin giderek küçülür.

  12. HAZIR GIDA Araştırmalara göre en sağlıksız besinler hazır gıdalar seçilmiştir. Besinlerin içeriğinde bozulmamaları için farklı maddeler kullanılmasından kaynaklı vücut için tam bir çöp yığını oluşturur. Gün içinde hazır gıda tüketen kişilerin beyinsel işlevselliklerinde düşüme meydana gelir.

    HAZIR GIDA Araştırmalara göre en sağlıksız besinler hazır gıdalar seçilmiştir. Besinlerin içeriğinde bozulmamaları için farklı maddeler kullanılmasından kaynaklı vücut için tam bir çöp yığını oluşturur. Gün içinde hazır gıda tüketen kişilerin beyinsel işlevselliklerinde düşüme meydana gelir.

  13. İŞLENMİŞ GIDA Bir besinin doğal yapısını bozan işlenme sonrası sağlıklı olan et bile vücut için tam bir zehir haline gelir.

    İŞLENMİŞ GIDA Bir besinin doğal yapısını bozan işlenme sonrası sağlıklı olan et bile vücut için tam bir zehir haline gelir.

  14. PASTANE ÜRÜNLERİ İçeriklerinde şeker ve hazır gıda malzemeleri vardır.

    PASTANE ÜRÜNLERİ İçeriklerinde şeker ve hazır gıda malzemeleri vardır.

  15. KIZARTILMIŞ TAVUK Aşırı yağda kızartıldığında protein özelliğini kaybeder. Yararlı olan bu besin bir anda zararlı hal alabilir.

    KIZARTILMIŞ TAVUK Aşırı yağda kızartıldığında protein özelliğini kaybeder. Yararlı olan bu besin bir anda zararlı hal alabilir.