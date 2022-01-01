Bu Besinler Beyni Küçültüyor...

Beslenme alışkanlıkları beyni oldukça çok etkiliyor. Beyindeki hücrelerin gelişmesi ya da olumsuz etkilenmesi durumunda etken bir durum olan beslenme hakkında uzmanlar çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bazı besinlerin beyni küçülttüğü hücreleri hasara uğrattığı ortaya çıkarıldı.